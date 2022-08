24. května došlo v americkém městečku Uvalde k jedné z nejhorších tragédií, které Spojené státy americké v posledních letech potkaly. Osmnáctiletý střelec Salvador Ramos vstoupil do školy Robbovy základní školy s puškou v ruce. Dovnitř vkročil zhruba v 11:33 a o pár chvil později vtrhl do dvou propojených tříd s číslem 111 a 112. Tam chladnokrevně popravil devatenáct nevinných dětí a dvě učitelky, které se své žáky snažily chránit.

Od nešťastné události uplynuly více než dva měsíce. Sean Peacock z Georgie je majitelem designového truhlářského obchodu a to co, se stalo v Uvalde, ho zasáhlo. Krátce po tragédii ho oslovila April Elrodová, matka 10leté Makenny Lee Elrodové, která byla osudný den zastřelena. Chtěla od truhláře koupit dvě lavičky s typickým motivem motýlů, který Peacock do svých děl promítá a navíc to bylo oblíbené zvíře její dcery.

„Když jdeme Makennu navštívit na hřbitov, vždycky jsou kolem hrobu motýli. Jsou opravdu všude, nějak nás doprovází,“ řekla dívčina matka pro Good morning America. „Uviděla jsem tu motýlí lavici a říkala jsem si, že by to bylo perfektní, mít taky takovou. Někam si u hrobu sednout, myslet na Makennu a promluvit si s ní," sdělila April.

Truhlář její prosbu vyslyšel a dostal nápad, že podobné lavičky na míru vyrobí i pro ostatní pozůstalé, jimž v Uvalde při masakru zabil Salvador Ramos příbuzné. O svém plánu nejdřív napsal na svých sociálních sítích a když mu lidé sami od sebe začali na lavičku přispívat, rozhodl se založit speciální sbírku, která by náklady na výrobu pokryla. A během pouhých dvou dnů byla požadovaná částka vybrána.

Makennina matka však o tom, že podobnou lavičku budou mít i ostatní rodiče, nic netušila. „V den dívčina pohřb, jsem matce April napsal SMS a prozradil jí, co jsem udělal,“ vzpomínal Peacock. „Řekl jsem jí: 'Vaše lavice je zaplacena pro vaše drahé dítě a stejně tak 20 dalších'," popsal. A April byla naprosto v šoku.

„Bereme to jako požehnání. Je to od něj moc milé,“ přiblížila matka zesnulé žačky. A podělila se také o krásnou vzpomínku, která se jim na pohřbu stala. „Jako šatičky posledního odpočinku měla takové fialkové s motýly. Také jsme během obřadu vypustily motýly a jeden přistál na mém rameni, jeden na botě její sestry a jeden na kravatě jejího otce. Muselo to být znamení,“ dodala v slzách April.