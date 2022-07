Osmnáctiletý střelec Salvador Ramos vstoupil do školy Robb Elementary School ve městě Uvalde 24. května. V rukou držel útočnou pušku. Do školy vkročil v 11:33 a o pár chvil později vtrhl do dvou propojených tříd s číslem 111 a 112. Chladnokrevně popravil devatenáct nevinných dětí a dvě učitelky, které se své žáky snažily chránit. Jak uvádí web Austin American-Statesman o pouhé tři minuty později do školy vstupují tři policisté, ovšem nezasáhnou.

Jeden z důstojníků při poslechu výstřelů se chytí za hlavu a všichni se pak stáhli na konec chodby. Právě záznamy z kamer, které výše zmíněný web získal, ukazují váhavost a neaktivnost policistů, kteří do školy přijeli. Policisté, kteří měli na sobě neprůstřelné vesty, ochranné štíty, helmy a zbraně, nezasáhli dlouhých 77 minut!

Někteří z policistů mezi sebou mluví a dokonce telefonují a posílají textové zprávy, zatímco útočník dál pokračoval ve střelbě. Dokonce prý požádali o klíče od učeben, ačkoliv bylo odemčeno. Jednotky policistů s sebou přivezli slzný plyn i plynové masky. Do tříd vtrhli až v 12:50 a hodinu a čtrnáct minut od zahájení útoku střelce zabili.

V šokujícím záznamu byly slyšet výkřiky a nářek dětí. Novináři se rozhodli je z videa vymazat. Zůstaly tam pouze výstřely. Zároveň web dodává, že zatímco policisté vyčkávali, stále víc lidí volalo na tísňovou linku, aby bezpečnostní složky co nejdříve zasáhly. Kritika se na policii vznesla hned po masakru a policejní ředitel Pete Arredondo byl odvolán. Situaci prý vyhodnotil tak, že vyžaduje pomalejší a metodickou reakci.

Jak ale uvedl bývalý člen Útvaru rychlého nasazení Miroslav Pasterčík pro CNN Prima News, v takovém případě byla nutná rychlá reakce. „V podobných případech je naprosto nevyhnutelná rychlost a agrese postupu už prvních policistů na místě. Policisté musí co nejrychleji zabránit dalšímu krveprolití, zvláště jde-li o děti. V tomto případě musí zasáhnout i za cenu vlastní újmy, je to jejich práce a poslání,“ uvedl.