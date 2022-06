Žákyně základní školy v texaském Uvalde popsala děsivý okamžik, kdy vyšinutý 18letý střelec Salvador Ramos přišel k nim do třídy a začal střílet. Během masakru, při němž přišlo o život celkem 21 lidí, zemřela i její nejlepší kamarádka.

Desetiletá Khloe Torresová vylíčila nepředstavitelný zážitek v úterním rozhovoru pro televizi KENS 5. Mimo jiné uvedla, že jedna z učitelek, Irma Garciaová, byla zastřelena, když vlastním tělem chránila jednu za žákyň.

„Paní Garciová k nám přiběhla, sedla si před nás," řekla Khloe. Žena chtěla zabránit vraždě malých dětí. Útočník kromě učitelky Garciové a chladnokrevně zabil i její kolegyni Evu Mirelesovou.

Chvíli poté Ramos postřelil i desetiletou Amerii, která se snažila vytočit tísňovou linku a přivolat pomoc. Khloe poté raději hovor vypnula, jelikož se bála, že mladík ublíží i ostatním. Přesto na ní zamířil. Dívka naštěstí střelbě unikla a zasáhlo ji jen roztříštěné sklo.

Poté, co členové bezpečnostních složek Ramose zlikvidovali, vynesli Khloe celou od krve do bezpečí. Na zdravotníkův dotaz, zda je dívka zraněná, odpověděla, že krev patří její zemřelé spolužačce. Zdravotník ihned propukl v pláč. Novináři později zjistili, že se jednalo o Ameriina nevlastního otce, informoval server New York Post.

Khloe se s rodinou se teprve nedávno přestěhovala do Uvalde z Louisiany. Amerie byla jediná kamarádka, kterou si dívka za krátkou dobu našla. Když střelec vstoupil do třídy, děti se po místnosti rozutekly a dívky se od sebe odpojily. „Měla jsem hrozný strach. Bez Amerie jsem se najednou necítila bezpečně,“ řekla žákyně čtvrté třídy.

Amerie byla za svůj statečný pokus zavolat na tísňovou linku označena za hrdinku a američtí skauti ji posmrtně vyznamenali Bronzovým křížem. Khloe mrzí, že své kamarádce nestihla říct, co pro ni znamenala.