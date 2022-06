Salvador Ramos (†18) v texaském městě Uvalde vběhl 24. května do základní školy a začal střílet. Byl ozbrojený útočnou puškou a navlečený do neprůstřelné vesty. O život připravil 19 malých dětí a dvě učitelky. Policie nejdřív tvrdila, že se střelec do školy dostal dveřmi, které zřejmě zapomněla učitelka Emilia Marinová zavřít. Ta se z tvrzení policie zhroutila a musela vyhledat odbornou pomoc.