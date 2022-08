JonBenét Ramseyová by letos oslavila už dvaatřicáté narozeniny. Roztomilou blondýnku našli ale mrtvou v roce 1996 v suterénu domu jejích rodičů. Vraha policie nikdy nedopadla. Otec holčičky naléhá, aby kriminalisté po dlouhých letech využili moderních technologii a rodině konečně odpověděli na jejich otázky. Pomoc policii nabídla skupina dobrovolníků, která by mohla použít genetickou metodu a investigativní genealogii.

„Byla tatínkova holčička. Byla opravdu hrdá, že byla pojmenována po mne,“ řekl o své dceři JonBenét Ramseyové její otec John Bennet Ramsey. Blonďatá holčička, která zářila na soutěžích krásy, zemřela 26. prosince 1996. Mrtvou ji našli v suterénu rodinného domu v Boulderu v americkém Coloradu. Otec, který stále neví, co se jeho dceři stalo, uvedl, že byla velmi chytrá, společenská, energická a extrovertní. Toužila uspět v Hollywoodu. Ráda tančila a vystupovala před lidmi.

John Bennet Ramsey na policii stále naléhá, aby využila moderních metod k vyřešení případu. Nabídly se dokonce nezávislé výzkumné týmy, že s případem pomohou a použijí moderní technologie k vypátrání viníka. Ovšem jak uvádí televize FoxNews, aby se nezávislé týmy mohly ujmout případu, muselo by policejní oddělení v Boulderu předat všechny důkazy, s nimiž pracují. Výzkumné týmy by prý byly schopny vytvořit úplnější profil DNA podezřelého a porovnaly by jej s miliony profilů DNA nahraných ve veřejných databázích. Otec zavražděné dívky dokonce založil petici „Spravedlnost pro JonBenet Ramseyovou“, v níž žádá vládu Colorada, aby provedení testů DNA umožnila.

Do případu se angažuje i dcera detektiva Lou Smita Cindy Smit-Marrová, jenž na případu pracoval a přišel jako první s teorií, že za smrtí dívky stojí někdo cizí a rodina s tím nemá nic společného. Právě Smit-Marrová má za sebou dvanáct dobrovolných vyšetřovatelů, kteří navrhují, aby policisté otestovali spodní prádlo či kalhoty na DNA. „Ramseyovi to neudělali a tento případ lze vyřešit pomocí DNA, které vrah zanechal na místě činu,“ uvedla pro Daily Mail.