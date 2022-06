V Česku letos prudce přibylo vražd: Toto jsou ty nejhorší z nich!

Letošní rok je v České republice zatím nebývale tragický co se týče vražd a pokusů o ně. Od ledna do dubna jich policisté zaznamenali 54. To je o 14 více než loni touto dobou. Společností nejvíce otřásl otřesný mord pražského učitele přímo ve škole, čtyři mrtví po zřejmě úmyslně způsobeném výbuchu domu v Loučce nebo trojnásobná vražda rodiny v Kostelci na Hané.