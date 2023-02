Na osudný 29. duben loňského roku nezapomenou jak sousedé z poklidné ulice rodinných domků v Kostelci na Hané, tak otrlí kriminalisté. Když byli povoláni do jedné z řadovek, měli před sebou hotová jatka.

Podle státní zástupkyně Evy Žďárské se obžalovaný vyzbrojil dvěma speciálními noži, bojovým s čepelí 25 centimetru a zákopovým s čepelí o délce 19 centimetrů. Po odchodu otce do práce nejprve zaútočil na svého bratra Víta (†24), zasadil mu asi 80 bodných a sečných ran. Obdobným způsobem napadl i sestru, když se vrátila z venčení psa. Sestře podle žalobkyně zasadil dokonce 104 ran.

Čekal a brousil si nože

Při čekání na další členy rodiny si brousil nože. Jakmile přišel z práce domů otec Jiří (†57), vrhl se na něj. Pronásledoval a venku před domem jej ubodal. Otce rozbodal 66 ranami… „Všichni tři zemřeli na vykrvácení. Poškozené opakovaně bodal, způsob provedení lze označit za zvlášť surový, v případě sestry za trýznivý,“ uvedla žalobkyně.

délka: 00:12.80 Video Video se připravuje ... Obžalovaný z trojnásobné vraždy Hynek Zdeněk

Běsnící muž ušetřil jen nejmladší sestru, kterou zamkl na záchodě. Té podle svých slov ublížit nechtěl. Na záchodě jí podle svých slov zavřel proto, aby nezavolala policii. Natálie tam byla zavřená potmě a ve spodním prádle několik hodin...

Přiznal se

Muž se k vraždám plně doznal. Uvedl, že ho příbuzní bezdůvodně uráželi a vymýšleli si k tomu i nejrůznější záminky. Chtěli, aby se už odstěhoval. On si ale nedokázal najít stabilní práci. Jejich narážky ho prý vnitřně štvaly a cítil se hrozně.

„Nenávist ve mně zvítězila, spáchal jsem to, co jsem spáchal. Už to nemůžu vrátit zpátky. Nenáviděl jsem všechny tři, asi stejně,“ uvedl muž.

Rodina mu dala ultimatum

Rodinné neshody se táhly roky, ale „poslední kapkou“ byla událost, ke které došlo dva dny před masakrem. Sestra Aneta Markovi přinesla dopis, ve kterém mu rodina dávala ultimátum, že se musí nejpozději 30. dubna do 23.59 vystěhovat z domu, jinak na něj zavolají strážníky. Příbuzní tím reagovali na to, že Marek krátce předtím prodal bez jejich vědomí svůj podíl v domě cizí osobě za 100 tisíc korun.

„Od toho okamžiku jsem začal uvažovat o jejich vraždách. Definitivně jsem se rozhodl toho 29. dubna asi v šest ráno,“ uvedl obžalovaný.

Na policisty čekal

Děsivé vraždění nahlásil policii náhodný chlapec (14), který procházel kolem domu, a umírajícímu otci se snažil poskytnout první pomoc.

Pachatel mezitím vešel do domu, zamknul a šel do pokoje, kde čekal na policii. Podle policie při zatýkání nekladl odpor.

Podle kriminalistů muž dosud nebyl stíhaný, při útoku nebyl pod vlivem drog ani alkoholu. Motivem byly problémy v rodině. Před policisty vypověděl, že se rozhodl, že členy rodiny potrestá za to, jak se k němu chovali.

Státní zástupkyně navrhla v obžalobě muži za loňskou trojnásobnou vraždu v Kostelci na Hané na Prostějovsku 30 let vězení, případně doživotí. Soud je odročen na březen.