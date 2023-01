Muž měl ve Vysokém Mýtě ubodat vlastní matku: Soud se s ním nepáral!

Na 13 let ve středu poslal pardubický soud do vězení osmatřicetiletého muže, který vloni 30. března ubodal ve Vysokém Mýtě svou šestašedesátiletou matku. O své vině před soudem nepolemizoval, uznal ji v celém rozsahu, souhlasil i s právní kvalifikací vraždy a vzdal se opravných prostředků. Rozsudek ale není pravomocný, státní zástupkyně Lenka Faltusová si ponechala lhůtu pro případné odvolání. V závěrečné řeči navrhovala nižší trest na samé spodní hranici trestní sazby.

Podle obžaloby muž v bytě, kde s matkou žil, ženě po hádce zasadil nožem 14 bodnořezných ran do trupu a způsobil jí také další rány na rukou, což svědčí o její aktivní obraně. Zemřela na místě na následky poranění srdce.

Útočník byl asi rok bez práce, dlouhodobě žil s matkou, nebyl ženatý a neměl děti. S matkou se hádali, protože ztratil zaměstnání a nepřispíval na domácnost. Po činu se pokusil o sebevraždu, bodl se několikrát do břicha. Poté odešel z bytu a šel se udat na policii, přivolala ji také dcera zavražděné ženy.

Podle posudku znalců z oboru psychiatrie a klinické psychologie byl muž závislý na alkoholu, ale netrpí žádnou duševní ani zdravotní poruchou a byl schopen rozpoznat nebezpečnost svého chování. Je intelektově podprůměrný se simplexní osobností, nemá patologicky zvýšenou agresivitu, ale problémy řeší defenzivě spíše konzumací alkoholu.

„Upřímně svého činu lituju. Kdybych mohl, všechno bych vrátil zpátky, budu si to vyčítat do konce života,“ řekl muž ve své závěrečné řeči.

Podle předsedy senátu Jana Šlosara vzal soud do úvahy polehčující okolnosti, kterými bylo prohlášení viny, skutečnost, že sám čin oznámil policii, byl do té doby bezúhonný a projevil lítost. Podle něj útočník jednal ve zkratu. Přesto není namístě uložit co nejmírnější trest.

„Soud dospěl k závěru, že byl-li obžalovaný uznám vinným z vraždy, pak je třeba konstatovat, že se jednalo o zásadní, jedinečnou hodnotu lidského života, o který byl člověk jeho jednáním připraven. Za této situace soud dospěl k závěru, že trest uložený na samé spodní hranici trestní sazby, tedy v délce deseti let, by byl nepřiměřeně mírný, zvláště srovná-li se taková míra s tresty ukládanými za majetkové či daňové trestné činy,“ uvedl Šlosar. Muži určil pro výkon trestu věznici s nejmírnější ostrahou.