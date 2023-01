Polský premiér Morawiecki šokoval katolickou zemi: Jsem stoupencem trestu smrti!

Premiér debatoval na facebooku a v odpovědi na otázku svého zjevného odpůrce, zda by obnovení trestu smrti za nejtěžší zločiny včetně vlastizrady mohlo zabránit vládě ještě víc uškodit společnosti, uvedl, že to by se mělo promyslet a že by se nemělo postupovat unáhleně. Zrušení trestu smrti pokládá za „předčasný vynález“ 90. let minulého století:

„Za nejtěžší zločiny by podle mého názoru měl být trest smrti přípustný,“ řekl politik. „V tomto názoru nesouhlasím s naukou církve, protože jsem stoupencem trestu smrti. Ale nemáme ho,“ dodal šéf vlády, který je podobně jako většina jeho krajanů praktikujícím katolíkem.

K poslední popravě v Polsku došlo roku 1988

Poláky letos čekají parlamentní volby. Termín ještě nebyl stanoven, ale nejspíše budou volit zákonodárce na podzim.

Trest smrti v Polsku zrušili v roce 1998 přijetím nového trestního zákona během příprav na vstup do EU. Poslední poprava se odehrála ještě za komunismu, 21. dubna 1988 v krakovském vězení Montelupich oběsili muže odsouzeného za znásilnění a vraždu sousedky. Pokusil se také zabít její dvě dcery, aby se zbavil svědků, ale dívky přežily. O několik týdnů později se trest smrti přestal vykonávat.

Nejhorší trest smrti funguje v Íránu

Ve světě existuje v současnosti přes 50 států, kde je trest smrti legální. Patří mezi ně například Čína, Írán, Saudská Arabie, Egypt nebo Sýrie. Podle Amnesty International dochází k vykonáním trestu smrti v této době hlavně na lidech, kteří se „provinili“ svým politickým či občanským postojem, náboženským přesvědčením nebo prostou příslušností k nějaké menšině (např. příslušníci LGBTI+ komunity, apod.).

Napříč státy se liší i způsobem, jakým je poprava jedince provedena. Ve Spojených státech nebo Thajsku se k zabití trestance využívá smrtící injekce. Jinak tomu je například v Japonsku či Iráku, kde jsou lidé oběšeni. K usmrcení zastřelením dochází v Malajsii nebo Sýrii. Zřejmě ten nejhorší způsob vykonání trestu smrti je v Íránu, kde jsou trestanci ukamenováni.