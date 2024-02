Kultisté, kteří připravili o život stovky lidí: Tváře bestií! Někteří se neštítili ani znásilňování dětí

Jeffrey Lundgren, vůdce skupiny Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů | reprofoto Twitter

V roce 1987 se manželé Dennise a Cheryl Averyovi a jejich tři dcery ve věku od sedmi do 15 let přistěhovali z Missouri do městečka Kirtland v severovýchodním Ohiu ve Spojených státech. Rodina chtěla následovat Jeffreyho Lundgrena, vůdce skupiny Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, též přezdívaní jako mormoni.

Lundgren nebyl údajně spokojen s „náboženským zanícením" rodiny. Rozhodl se Averyovy pozvat na farmu v Lake County, kde naaranžoval slavnostní hostinu. V průběhu večera pak jednoho člena rodiny po druhém vyvedl do stodoly, kdo jej shodil do vykopané jámy a zastřelil. Všechny oběti pak zasypal hlínou, kamením a vrátil se domů, kde pořádal předem domluvené modlitební setkání.

U soudu se později hájil tím, že jako „Boží prorok" naslouchal Božímu hlasu a svůj zločin přirovnával k „prořezávání vinice".

Lundgren byl odsouzen k trestu smrti. Ten byl smrtící injekcí vykonán v říjnu roku 2006, kdy bylo vězni devětapadesát let. V případu bylo v minulosti obviněno celkem 13 členů kultovního sdružení včetně Lundgrenovy ženy Alice a syna Damona. Oba dostali doživotní trest vězení.