Syn (†26) vůdce polygamní sekty spáchal sebevraždu: Otec mě znásilnil, řekl před smrtí

Tělo Roye Jeffse (†26) bylo nalezeno v pátek v jeho domově v americkém Salt Lake City. „Jedna z mých nejranějších vzpomínek je na něj, jak mě zneužívá. Byly mi čtyři roky nebo pět let a tehdy mi to táta udělal. Pamatuji si, jak mi říkal, abych to nikdy nedělal. A pak to udělal mně,“ řekl Roy v minulosti zpravodajskému webu CNN. Děsivá smrt vystrašené Zuzany (†41): Prožila si hotové peklo

„Otec ho nikdy nemiloval. Roy to věděl. Všichni jsme to věděli. Všem nám říkali, že je Roy špatný chlapec,“ vypověděla Royova nevlastní sestra Rachel Jeffsová listu Salt Lake Tribune. Trápení bylo na Roye hodně a nakonec se tragicky rozhodl odejít ze světa sám. I když svého otce obvinil veřejně ze znásilňování, nikdy ho nezažaloval.

Sektář má až 70 dětí s 87 manželkami