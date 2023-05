Dánská sekta Dům Otce se přesunula na sever Čech: Bití, týrání a exorcismus?!

Dánka Ruth Kristiansenová si před osmi lety založila na platformě YouTube vlastní kanál Ruth TV, kde svým fanouškům předčítá společně s příbuznými z bible, mluví o lásce s manželem Larsem a popisuje, jak v Dánsku vedla hotel. Na tom by nebylo nic zvláštního, pokud by Kristiansenová nebyla též zakladatelkou kontroverzního náboženské hnutí Faderhuset (Dům Otce).

Hnutí blonďatá dáma založila už v roce 1990. Formálně k jeho zrušení došlo před deseti lety, podle slov Kristiansenové se tak stalo „kvůli enormnímu tlaku médií“. Mnoho věcí ale nasvědčuje tomu, že komunita v zajetém řádu funguje i nadále.

Podle bývalých členů panovala uvnitř hnutí, které dánská média označují jako křesťanskou sektu, přísná pravidla a o osobních věcech jednotlivých členů měla rozhodovat sama Kristiansenová. Pokud s příkazy nesouhlasili, údajně pak čelili exorcismu.

Hrozilo odebrání dětí

O tom, jak život uvnitř hnutí probíhal, promluvila pro dánský deník jedna z bývalých členek Jyllands-Posten. Podle ženy, která byla před časem odsouzena k 60 dnům vězení a dánské úřady jí děti odebraly, bylo bití a týrání dětí i dospělých v hnutí běžné.

Mimoto byly „ovečky“ Kristiansenové také opakovaně ponižovány a manipulovány. Vůdkyně hnutí měla například vybírat jména dosud nenarozeným dětem a určovat, jak budou ratolesti v rámci sekty vychovávány. Novopečené maminky navíc měly zákaz ukládat své děti ke spánku nebo se nesměly s potomky mazlit.

Bývalí členové se z Dánska do Česka přesunuli v roce 2016. Důvodem, proč ze země uprchli, byl podle webu Investigace.cz fakt, že se o fungování Domu Otce začaly před časem intenzivně zajímat dánské úřady kvůli násilí páchánému na dítěti. Stoupenci hnutí se začali obávat, že by jim úřady mohly jejich děti odebrat, a tak zemi opustili a přesunuli se do hor na Liberecku. Česko je navíc jednou z posledních zemí Evropy, kde není ústavou zakázáno či omezeno fyzické trestání dětí.

Luxusní nemovitosti v řádech milionů

V roce 2018 norští novináři vystopovali přibližně dvě desítky přívrženců Domu Otce, kteří se měli pohybovat na severu Čech. Kristiansenová si dokonce dle zjištění Investigace.cz v Česku zakoupila několik luxusních objektů. Jedním z nich je například zámek poblíž Jablonného v Podještědí, který je na prodej za 35 milionů korun. K čemu přesně jsou nemovitosti využívány a kde se v současnou chvíli lidé z Dánska společně s dětmi nachází, není jasné. Místní například dlouho neviděli skupinku dětí, o které se staraly vychovatelky, popsali obyvatelé Seznam Zprávám.

Policie se k případu kvůli jeho citlivosti a z důvodu ochrany dětí odmítla vyjadřovat. Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (UMPOD) se už podle jeho ředitele Zdeňka Kapitána případu intenzivně věnuje. „Prověřování aktivit dánské komunity už výrazně postoupilo. První závěry očekáváme za pár týdnů,“ svěřil se pro Seznam Zprávy.