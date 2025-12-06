Hnus na vánočních trzích: Vandalové týrali oslíky
Vánoční atmosféra v německém Erbachu se v noci na neděli 30. listopadu proměnila v noční můru. Neznámí pachatelé týrali osly z živého betlému na náměstí a po celém městě zanechali spoušť. Město podalo trestní oznámení a policie hledá svědky.
Útok přišel kolem čtvrté hodiny ráno. Pachatelé se dostali do ohrady umístěné přímo na náměstí a pustili se do Maxe a Lily s brutalitou, která bere dech. Oba oslíci byli bezbranní a zcela odkázaní na milost vetřelců. Scénu náhodou zahlédl muž z balkonu nedalekého domu. Jakmile zakřičel, skupina násilníků utekla. Policie má jeho výpověď a případ vede jako podezření z týrání zvířat.
Vandaly podle informací německého deníku Bild ale nezajímala jen zvířata. Ještě předtím se objevili na Erbašských zámeckých Vánocích, kde rozmlátili vánoční ozdoby, ničili světla a poškodili části elektroinstalace. Několik stánků přišlo o zboží a další měly rozbité vybavení. Adventní trh, na nějž se místní každoročně těší, se tak během pár minut proměnil v chaos.
Spoušť v centru Erbachu pokračovala dál. Město potvrdilo poškození evangelického kostela. Pachatelé tam vnikli, poškodili lavice i svícny a uvnitř zanechali výkaly. Stav kostela donutil radnici objekt uzavřít.
Max a Lily byli po nočním běsnění rychle odvezeni zpět na statek, kde tráví běžně celý rok. Zvířata zůstávají mimo veřejnost, aby se předešlo dalšímu stresu a mohla se zotavit. Živý betlém, jenž býval jedním z největších lákadel erbašského trhu, tak osiřel. Město podalo trestní oznámení a po vandalech policie pátrá.
