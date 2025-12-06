Hnus na vánočních trzích: Vandalové týrali oslíky

Oslíky Maxe a Lily týrali vandalové v živém betlému.
Autor: sgr - 
6. prosince 2025
Vánoční atmosféra v německém Erbachu se v noci na neděli 30. listopadu proměnila v noční můru. Neznámí pachatelé týrali osly z živého betlému na náměstí a po celém městě zanechali spoušť. Město podalo trestní oznámení a policie hledá svědky.

Útok přišel kolem čtvrté hodiny ráno. Pachatelé se dostali do ohrady umístěné přímo na náměstí a pustili se do Maxe a Lily s brutalitou, která bere dech. Oba oslíci byli bezbranní a zcela odkázaní na milost vetřelců. Scénu náhodou zahlédl muž z balkonu nedalekého domu. Jakmile zakřičel, skupina násilníků utekla. Policie má jeho výpověď a případ vede jako podezření z týrání zvířat.

Vandaly podle informací německého deníku Bild ale nezajímala jen zvířata. Ještě předtím se objevili na Erbašských zámeckých Vánocích, kde rozmlátili vánoční ozdoby, ničili světla a poškodili části elektroinstalace. Několik stánků přišlo o zboží a další měly rozbité vybavení. Adventní trh, na nějž se místní každoročně těší, se tak během pár minut proměnil v chaos.

Spoušť v centru Erbachu pokračovala dál. Město potvrdilo poškození evangelického kostela. Pachatelé tam vnikli, poškodili lavice i svícny a uvnitř zanechali výkaly. Stav kostela donutil radnici objekt uzavřít.

Max a Lily byli po nočním běsnění rychle odvezeni zpět na statek, kde tráví běžně celý rok. Zvířata zůstávají mimo veřejnost, aby se předešlo dalšímu stresu a mohla se zotavit. Živý betlém, jenž býval jedním z největších lákadel erbašského trhu, tak osiřel. Město podalo trestní oznámení a po vandalech policie pátrá.

Uživatel_5869578 ( 6. prosince 2025 19:41 )

Proč?☝🏼 protože se zde narodili a byli vyhnáni😠.V Německu řádí bandy ***ů a arabů.Nebojte oni vám to Brno brzy srovnají se zemí a pak budete psát zlatí Sudeťáci 😉.

Uživatel_6218999 ( 6. prosince 2025 19:00 )

Já nedokážu pochopit, jak může někdo nechat živá zvířata bez dozoru a kontroly někde takto venku na náměstí nebo vysoce frekventovaném místě přes noc. A vlastně i přes den. Chudáčci. Snad budou v pořádku.

Věra Dobešová ( 6. prosince 2025 18:57 )

Sudeťáci tady bydleli, pak byli odsunutí a přišli o všechno majetek, peníze. Přišli do Německa, Rakouska jako bezdomovci. Tenkrát byla taková doba.

mazd ( 6. prosince 2025 17:59 )

Peklo na obzoru...

Darinka Covicova ( 6. prosince 2025 17:41 )

👍👍👍👍👍👍

