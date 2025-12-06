Dívka na Královéhradecku se svíjela v křečích: Mohl za to „neviditelný zabiják“
Dvě zdánlivě běžné výjezdy v Královéhradeckém kraji se změnily v boj s „neviditelným zabijákem“. Malé žluté čidlo na batohu záchranářů včas odhalilo vysoké koncentrace oxidu uhelnatého a umožnilo zachránit život dítěti i třem dospělým.
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje zveřejnila dvě události, které ukazují, jak rychle a tiše dokáže oxid uhelnatý paralyzovat organismus. V prvním případě přijela posádka k malé holčičce, jež se začala náhle svíjet v křečích. Jakmile záchranáři vstoupili do bytu, na jejich batohu se spustil alarm žlutého čidla CO. Okamžitě pochopili, že jde o život ohrožující koncentraci, dítě i matku popadli a vyvedli ven. Testy pak potvrdily zvýšené hodnoty oxidu uhelnatého v krvi obou zachráněných.
Jen několik dní poté řešili další podobný zásah. V jednom z domů byly nalezeny tři osoby s poruchou vědomí. Situace byla tak nebezpečná, že záchranářům museli pomáhat hasiči v dýchací technice. Vyšetřování ukázalo, že šlo opět o unikající plyn, tentokrát kvůli závadě na kotli.
„Zákeřnost oxidu uhelnatého spočívá v tom, že není vidět,“ připomněli záchranáři na sociálních sítích. První projevy otravy mohou působit jako únava, bolest hlavy nebo nevolnost. Ve skutečnosti ale během krátké chvíle může dojít k bezvědomí a následné smrti. Oba nedávné případy skončily dobře jen díky tomu, že měla posádka funkční čidlo a rychle rozpoznala nebezpečí.
Lidé s plynovými ohřívači a kotli by podle hasičů neměli spoléhat na to, že zápach či kouř problém včas prozradí. Neprozradí. Jedinou ochranou je pravidelný servis spotřebičů a funkční detektor CO. Bez něj může být další případ už bez šťastného konce.
