Dva vážně zranění lidé po nehodě na Trutnovsku: Ve dvou autech cestovaly i tři děti
Při ranním čelním střetu dvou osobních aut mezi Choustníkovým Hradištěm a obcí Zboží na Trutnovsku dnes utrpěli dva lidé vážná zranění. V autech cestovalo sedm lidí včetně tří dětí. Silnice II/299 je v místě nehody neprůjezdná. Zasahovalo několik posádek zdravotnické záchranné služby (ZZS), hasiči a policie, vyplynulo z informací jejich zástupců.
„Dnešní dopravní nehoda dvou osobních vozidel u Choustníkova Hradiště si vyžádala zásah pěti výjezdových skupin ZZS Královéhradeckého kraje. Na místě bylo celkem sedm účastníků nehody, včetně tří dětí. Nejvážněji byli zraněni oba zaklínění řidiči, jeden utrpěl poranění hrudníku a dolní končetiny, druhý poranění hrudníku a pánve,“ uvedla mluvčí ZZS Královéhradeckého kraje Lucie Hanušová.
Zasahovalo podle ní asi deseti zdravotnických záchranářů včetně lékařů. „Po ošetření byli oba přepraveni pozemními posádkami do Fakultní nemocnice Hradec Králové,“ sdělila.
Podle policejní mluvčí Šárky Pižlové se obě vozidla srazila čelně. „Příčiny a okolnosti nehody vyšetřujeme. Silnice je uzavřená,“ řekla ČTK Pižlová.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.