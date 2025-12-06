Máslo i za 27,90 Kč: Experti o příčinách zlevnění! Na trhu je i máslo z Polska, Německa či Irska
Současný pokles cen másla způsobuje podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR zejména dlouhodobý přebytek mléka a také to, že mléko rychle zlevňuje. Ve vyjádření, které má ČTK k dispozici, svaz odmítl tvrzení, že obchodní řetězce prodávají rozmrazené máslo z rezerv, což jako jednu z příčin poklesu cen másla uvedla Potravinářská komora ČR. Mluvčí komory Marek Zemánek ČTK řekl, že se na trh v poslední době dostalo rozmrazené máslo především z Polska, Belgie, Německa, Irska a Nizozemska. Jde podle něj o máslo ze zásob mlékáren, které je nestihly prodat a blíží se konec jeho trvanlivosti. Dalším důvodem zlevnění másla je podle Zemánka ale také větší objem mléčného tuku na trhu proti loňsku.
Z dat Českého statistického úřadu vyplývá, že v listopadu cena másla klesla jak v meziměsíčním, tak meziročním srovnání. Běžná kostka o 250 gramech v listopadu vyšla na průměrně 62,35 koruny, zatímco v říjnu stála 64,66 koruny a minulý rok v listopadu 70,94 koruny. V těchto dnech nabízejí obchodní řetězce máslo ve slevových akcích i pod 30 korun za kostku.
„Žádný významný český obchodník neprodává rozmrazené máslo z hmotných rezerv. Takové máslo by muselo být podle vyhlášky výslovně označeno jako 'stolní máslo', s čímž by byl zákazník seznámen na etiketě,“ řekl Prouza.
Máslo z Polska či Německa
Máslo podle něj obchody dlouhodobě prodávají se ztrátou, která od začátku ledna do konce října letošního roku činila průměrně 3,23 koruny na jedno běžné balení o 250 gramech, dodal.
„Na základě aktuálních tržních informací dochází v posledních měsících k uvolňování zásob mrazírenského másla ze skladů. Toto máslo, které míří na evropský trh, pochází především z Polska, Belgie, Německa, Irska a Nizozemska,“ uvedl Zemánek. Zároveň je ale podle něj potřeba zdůraznit, že to není jediný důvod současného poklesu cen másla. Stojí za tím i větší objem mléčného tuku na trhu.
„Loni se primárně vyrábělo více tučných mléčných výrobků, zejména sýrů, což přirozeně snižovalo objem tuku určeného pro výrobu másla,“ řekl Zemánek.
„Zároveň si dovolujeme upozornit, že pan Prouza nemá pravdu, pokud jde o označení výrobku stolního másla. Evropská legislativa zná pouze máslo, pojem stolní máslo nebo čerstvé máslo je národní specifikum a není definován na úrovni EU,“ doplnil. Také podle něj není pravda, že výkupní cena mléka klesá.
Cena klesá i v Evropě
Podle předsedy představenstva Českomoravského svazu mlékárenského Jiřího Kopáčka je na trhu v současné době hodně rozmrazeného másla. „Máslo se běžně uvolňuje z těch mrazírenských skladů a obvykle o těch Vánocích se toho uvolňuje nejvíc, aby to nepřestárlo,“ řekl Kopáček ČTK. Běžně se to podle děje nejen v Česku, ale v celé Evropě.
„V Evropě skutečně cena mléka začíná klesat a bude klesat, takže to bude jeden z faktorů, ale ten hlavní důvod je ten obrovský převis nabídky,“ doplnil Kopáček s tím, že v Česku se ještě cena mléka nesnížila.
Dovoz i z Nového Zélandu
Letos je podle něj na trhu také dvakrát více másla z Nového Zélandu než před rokem, a to v důsledku dohody o volném obchodu mezi EU a Novým Zélandem, uvedl. Rozmrazené máslo podle Kopáčka sice není tak chutné jako čerstvé máslo, je ale bezpečné ho konzumovat a může se používat i při pečení.
Ve druhé polovině loňského roku máslo naopak zdražovalo, čímž se zabýval i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Letos v březnu úřad konstatoval, že zdražení másla způsobily objektivní důvody, hlavně růst nákladů na jeho výrobu. Trh podle úřadu fungoval dobře a nevykazoval známky koordinovaného jednání na straně výrobců či prodejců.
