Máslo skokově zlevnilo. Odborníci ale varují: Je bez chuti a jen na pečení!?
Máslo za 27,90 Kč? Ale jistě… Před měsícem, kdy bylo v akci za 32,90 Kč, ekonomové pro Blesk tvrdili, že se stane zbožím, které má před svátky přitáhnout zákazníky do obchodů. A stalo se.
Za super cenu se dala kostka koupit již o uplynulém víkendu, nyní startují akce v dalších supermarketech. Ekonom Štěpán Křeček připomíná, že s Black Friday obchodům začala sezona největších tržeb. „Dělají teď všechno pro to, aby přilákaly zákazníky. Vědí, že co ztratí na ceně másla, doženou na vysokých maržích ostatního zboží,“ vysvětluje. Necelých 28 Kč nevidí jako tržní cenu. „Každá částka pod 30 korun je u másla prakticky jistě marketingový trik,“ uvedl. S ním souhlasí i předseda Českomoravského svazu mlékařů (ČMSM) Jiří Kopáček: „Za tuhle cenu to nemůže vyrobit snad žádná mlékárna.“
Bez chuti
ČMSM upozorňuje, že většina másla v akci je přemražená, pochází ze zahraničních rezerv pro případ krizových situací. „Podle informací z Evropské komise je na trhu poměrně značný objem másla z mrazírenských skladů, hlavně z Belgie, které se naplnily a kde musí kvůli garanci proběhnout jeho obměna,“ vysvětlil Jiří Kopáček. Dříve se označovalo jako stolní či »dvojka«. Hůř se roztírá, hrudkovatí a má slabší chuť. „Je vhodné na pečení. Pro denní potřebu používejte máslo čerstvé,“ radí.
Cena ještě klesne?
Ekonom Křeček připouští, že se jednotlivé řetězce můžou začít přetahovat a hnát cenu níž a níž. „Těch 27,90 je ale cena tak nízká, že ji konkurenti budou spíš jen dorovnávat než překonávat,“ odhaduje.
Proč bylo loni až za 99,90? Že by obchodníci máslo tolik dotovali? Loni byla kostka i za 99,90 Kč. Supermarketům podle mlékáren nahrává situace na trhu. „Před rokem ji hnal nahoru nedostatek mléčného tuku, letos je ho naopak přebytek. Znatelně navíc klesla výroba sýrů, o to více mléčného tuku tak zůstalo na máslo,“ vysvětlil.
