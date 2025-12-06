Šokující video útoku lvice Leony: Mladík vlezl do výběhu šelmy přes strom, útok šelmy nepřežil!
Mladý Gerson vlezl do lvího výběhu v brazilské zoo ve snaze stát se krotitelem šelem. Uvízl na stromě, kde ho objevila lvice Leona. Ve strašlivém videu ho ze stromu shodila a pak ho brutálním způsobem zranila. Mladík útok nepřežil. Údajně trpěl vážnými psychickými problémy.
Gerson (†19) se vždycky chtěl stát cvičitelem kočkovitých šelem. V minulosti plánoval cestovat do Afriky, aby sen proměnil v realitu. Celoživotní touha se mu stala osudnou v zoo brazilského města João Pessoa. Nerozvážný mladík vlezl do lvího výběhu přes strom. Když ho lvice Leona zbystřila, už nebylo cesty zpět.
Znepokojivé záběry zaznamenaly poslední chvíle před smrtí. Muž se držel vší silou stromu, na kterém visel, a musel čelit podrážděné lvici. Pomalu se sunul po stromě dolů, až po něm šelma skočila a odvlekla ho. Návštěvu výběhu nepřežil.
Z výpovědi blízkého okolí oběti vyplývá, že trpěl vážnými psychickými problémy a byl v dlouhodobé péči odborníků. „Byl synem matky se schizofrenií a prarodiče také měli problémy s duševním zdravím,“ popsala pracovnice ochrany dětí. Vysvětlila, že se o Gersona starala 8 let a uvedla, že pocházel z velmi chudé rodiny, informoval deník The Sun.
Personál se mladíka snažil zastavit, prý ale jednal velmi rychle. Zemřel na následky zranění způsobených lvicí. „Přelezl 6 metrů vysokou zeď a dostal se do výběhu za pomoci jediného stromu. Podle policie se jednalo o možný sebevražedný akt,“ popsali vyšetřovatelé.
Zoologická zahrada je od té doby zavřená a k znovuotevření dojde až po ukončení vyšetřování. Pracovníci se vyjádřili, že lvice Leona byla po incidentu v extrémním stresu. Později na sociálních sítích zveřejnili, že už se cítí lépe a nadále bude součástí zvířecího parku.
Podle tvého příspěvku usuzuji, že ty taky nejsi zrovna Einstein.
👎