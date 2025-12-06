Šokující video útoku lvice Leony: Mladík vlezl do výběhu šelmy přes strom, útok šelmy nepřežil!

Lvice Leona útočící na muže ve výběhu
Lvice Leona útočící na muže ve výběhu
Lvice Leona
Lvice Leona
Lvice Leona
Autor: nkc - 
6. prosince 2025
05:00

Mladý Gerson vlezl do lvího výběhu v brazilské zoo ve snaze stát se krotitelem šelem. Uvízl na stromě, kde ho objevila lvice Leona. Ve strašlivém videu ho ze stromu shodila a pak ho brutálním způsobem zranila. Mladík útok nepřežil. Údajně trpěl vážnými psychickými problémy.

Gerson (†19) se vždycky chtěl stát cvičitelem kočkovitých šelem. V minulosti plánoval cestovat do Afriky, aby sen proměnil v realitu. Celoživotní touha se mu stala osudnou v zoo brazilského města João Pessoa. Nerozvážný mladík vlezl do lvího výběhu přes strom. Když ho lvice Leona zbystřila, už nebylo cesty zpět.

Znepokojivé záběry zaznamenaly poslední chvíle před smrtí. Muž se držel vší silou stromu, na kterém visel, a musel čelit podrážděné lvici. Pomalu se sunul po stromě dolů, až po něm šelma skočila a odvlekla ho. Návštěvu výběhu nepřežil.

Video  Muž nepřežil návštěvu lvího výběhu  - X.com
Video se připravuje ...

Z výpovědi blízkého okolí oběti vyplývá, že trpěl vážnými psychickými problémy a byl v dlouhodobé péči odborníků. „Byl synem matky se schizofrenií a prarodiče také měli problémy s duševním zdravím,“ popsala pracovnice ochrany dětí. Vysvětlila, že se o Gersona starala 8 let a uvedla, že pocházel z velmi chudé rodiny, informoval deník The Sun.

Personál se mladíka snažil zastavit, prý ale jednal velmi rychle. Zemřel na následky zranění způsobených lvicí. „Přelezl 6 metrů vysokou zeď a dostal se do výběhu za pomoci jediného stromu. Podle policie se jednalo o možný sebevražedný akt,“ popsali vyšetřovatelé.

Zoologická zahrada je od té doby zavřená a k znovuotevření dojde až po ukončení vyšetřování. Pracovníci se vyjádřili, že lvice Leona byla po incidentu v extrémním stresu. Později na sociálních sítích zveřejnili, že už se cítí lépe a nadále bude součástí zvířecího parku.

Lvice Leona útočící na muže ve výběhu
Lvice Leona útočící na muže ve výběhu
Lvice Leona
Lvice Leona
Lvice Leona

Témata:
levútokzoonemocšelmavýběhlvicepsychické problémyVIDEOBrazílieduševní zdravíAfrikastromnávštěva
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Yarda ( 6. prosince 2025 10:17 )

Podle tvého příspěvku usuzuji, že ty taky nejsi zrovna Einstein.
👎

Otto Mustang ( 6. prosince 2025 09:22 )

míč - oprava 😕

Otto Mustang ( 6. prosince 2025 09:21 )

Afektovaná a psychicky narušená lvice z uzavřených prostor výběhu či osamocení a dementní/ nemocný mladík.

Dílo zkázy Demen-tního člověka který si říká pán tvorstva je dokonáno ! 👎

Proč je Lvice v ZOO ? Proč není ve volné přírodě ?

Jsem ZÁSADNĚ NEJEN proti CIRKUSŮM, ale i ZOO po celém Světě a Vy všichni, kteří tam táhnete doslova i své malé děti aby viděli zvířátka 👎 svým zakoupením vstupenky na pokladně umožňujete jejich TRÁPENÍ, NESVOBODU a Krutý osud ze smrti ve STUPID zajetí pro Love !!! 😕

Divoká a nejen ta zvířata patří do volné přírody nikoliv komerčně založené ZOO či AQARIA tam ať si skáčou přes kruh či míš zřízenci a zaměstnanci - ale Ne Delfíni, K.O.satky či Tuleni !

Alena Adamová ( 6. prosince 2025 08:19 )

Zrovna tak mohl lev po stromě převézt přes oplocení ...😞

Alena Adamová ( 6. prosince 2025 08:15 )

A co čekal ?

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud