„Binti objevuje s radostí svůj výběh a stále častěji ukazuje svoji hravou i odvážnou povahu,“ řekl mluvčí zoologické zahrady Jan Bedřich. Tříměsíční čtyřnohá princeznička se občas ještě přitulí k mámě Kivu, která ji při vyvádění ve výběhu bedlivě střeží.
Naopak otce Lolka nechává jeho potomek v klidu. Kivu si přitom dala na čas, naposledy porodila v prosinci 2017 dvojčata. Lvice měla v minulých letech zdravotní komplikace, kvůli kterým jí veterináři zavedli antikoncepční implantát.
Přestože později zoo několikrát zaznamenala příznaky březosti, vždy se jednalo jen o planý poplach. Až letos přišlo vytoužené překvapení. „Teď už vás zveme, abyste přišli pozdravit naši Binti osobně,“ pozval mluvčí návštěvníky do areálu na Mniší hoře.
VIDEO: Lví párek Kivu a Lolek v Zoo Brno
Kivu a Lolek už se zabydlují ve své nové expozici Zdeněk Matyáš
