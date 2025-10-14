„Binti objevuje s radostí svůj výběh a stále častěji ukazuje svoji hravou i odvážnou povahu,“ řekl mluvčí zoologické zahrady Jan Bedřich. Tříměsíční čtyřnohá princeznička se občas ještě přitulí k mámě Kivu, která ji při vyvádění ve výběhu bedlivě střeží.

Radost v Zoo Brno: Kivu porodila po 8 letech lvíče!

Samice lva konžského Kivu přivedla po osmi letech na svět dalšího potomka. Díky porodu ve výběhu už mohou nový přírůstek sledovat i návštěvníci Zoo Brno.

Naopak otce Lolka nechává jeho potomek v klidu. Kivu si přitom dala na čas, naposledy porodila v prosinci 2017 dvojčata. Lvice měla v minulých letech zdravotní komplikace, kvůli kterým jí veterináři zavedli antikoncepční implantát.

Přestože později zoo několikrát zaznamenala příznaky březosti, vždy se jednalo jen o planý poplach. Až letos přišlo vytoužené překvapení. „Teď už vás zveme, abyste přišli pozdravit naši Binti osobně,“ pozval mluvčí návštěvníky do  areálu na Mniší hoře.

VIDEO: Lví párek Kivu a Lolek v Zoo Brno

Video
Kivu a Lolek už se zabydlují ve své nové expozici Zdeněk Matyáš