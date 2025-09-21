„Život v zoologické zahradě přináší spoustu radosti, ale i smutku. V pátek jsme se museli rozloučit se samcem dželady Heiko. Narodil se 21. října 2000 a dlouhá léta byl nepřehlédnutelnou osobností naší zoo. Příběh dželad v brněnské zoo ale pokračuje novou tlupou,“ informovala zoo na svém facebookovém profilu.
Svérázný obyvatel brněnské zoo vzal nohy na ramena poprvé v roce 2007 poté, co vypadl zdroj napájející ohradník ve venkovním výběhu. Heiko unikal všem nástrahám, dostal se až k letišti v Medlánkách.
Později jej objevili v Jinačovicích. „Seděl tam uprostřed hřiště vedle jednoho pána, od něhož si bral sušenky. Je to velmi mírumilovná opice. Heiko pak běhal za cyklisty. Kola má rád,“ vzpomínal tehdejší ředitel zoo Martin Hovorka. Další plány útěkáři zmařila střela z narkotizační pušky.
Jenže o dva roky později chytila opičáka opět toulavá. Nakonec se zcela vyhladovělý vrátil dobrovolně zpět do „domova.“
Nová expozice dželad v Zoo Brno TV Blesk Zdeněk Matyáš
Ledy záhy roztály
Sobotní program v Zoo Brno patřil ovšem jiným dželadám. Nová osmičlenné tlupa obsadil zrekonstruovaný prostor, který dříve obývali šimpanzi. Když se celá skupinka premiérově vyhrnula z ubikace ven, dlouho si pozorně prohlížela stovky diváků kolem. Pak ledy roztály, zejména děti netajily nadšení.
Opice s krvácejícím srdcem
„Mami, koukej, jak jsou pomalované,“ svěřovala se jedna z nadšených holčiček. Zaujalo ji nápadné červené zbarvení na hrudi, díky němuž se dželadám přezdívá „opice s krvácejícím srdcem“. „Tento znak je výraznější u samců a má významnou roli v komunikaci uvnitř tlupy,“ vysvětlila ředitelka Zoo Brno Radana Dungelová.
Výstavba nového výběhu přišla na 16 milionů. Dželady přicestovaly na Mniší horu ze zoo v Rakousku a Švýcarsku. Živí se rostlinami, plody, trávou a semeny. Na svobodě žijí v horských travnatých plochách severní a střední Etiopie. V době sucha se tlupy spojují, často mají až 100 jedinců. Váží 13 až 21 kilo, v zajetí se mohou dožít až 30 let.