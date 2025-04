Teror ve Vancouveru: Řidiče obvinili z vraždy po útoku autem na festivalu

Kanadská prokuratura obvinila Kai-Ji Adama Lo (30) z osminásobné vraždy druhého stupně poté, co ve Vancouveru najel autem do davu na filipínském festivalu. Tragédie si vyžádala 11 mrtvých a přes 20 zraněných. Policie vyloučila teroristický motiv, ale uvedla, že se vědělo o pachatelových psychických problémech. Loa na místě zadrželi svědci.

Kanadská prokuratura obvinila z několikanásobné vraždy muže, který v sobotu ve Vancouveru najel autem do davu na pouličním filipínském festivalu, zabil 11 lidí a více než 20 dalších zranil. Podle vyšetřovatelů je možné, že proti němu vznesou další obvinění, napsala agentura AP. Terorismus jako motiv činu policie už v neděli vyloučila, uvedla ale, že muže znala z minulosti kvůli jeho psychickým problémům.

Obviněným je třicetiletý obyvatel Vancouveru Kai-Ji Adam Lo. V neděli přes video spojení předstoupil před soud. Stalo se tak několik hodin poté, co ho policie v sobotu večer zadržela na místě incidentu. Lo zůstává ve vazbě.

Lo se před soudem ke své vině zatím nevyjádřil. Prokuratura sdělila, že proti němu vznesla obvinění z osminásobné vraždy druhého stupně. Kanadské zákony rozlišují vraždu prvního a druhého stupně. V případě prvního stupně jde o vraždy policistů, na objednávku či v rámci organizovaného uskupení a terorismu, trestem je automaticky doživotní vězení bez možnosti podmínečného propuštění po dobu 25 let. Do druhého stupně spadají všechny ostatní vraždy. Trestem je pak nejméně deset let vězení bez možnosti podmínečného propuštění, může ale činit i doživotí bez možnosti podmínky po dobu 25 let.

Šéf vancouverské policie Steve Rai incident označil za nejtemnější den v dějinách města. „O motivu nemáme žádné náznaky,“ řekl Rai. Poznamenal ale, že Lo měl kvůli svým duševním problémům velký počet kontaktů s policií i zdravotníky. Policie dříve uvedla, že počet obětí by se mohl v následujících dnech či týdnech zvýšit. Mrtvým, mezi kterými jsou muži i ženy, bylo podle AP i Reuters od pěti do 65 let.

„Jsem touto strašlivou událostí šokován a hluboce zarmoucen,“ napsal na X starosta západokanadského města Ken Sim. Podobně se vyjádřili také kanadský premiér Mark Carney a premiér Britské Kolumbie David Eby. Carney na X napsal, že ho zpráva z Vancouveru zdrtila. „Všichni s vámi truchlíme,“ uvedl premiér, který kvůli tragédii zrušil některé předvolební akce posledního dne kampaně před dnešními předčasnými parlamentními volbami. Carney v neděli večer společně s Ebym a představiteli filipínské komunity místo tragédie navštívili.

Policie uvedla, že incident se stal v sobotu krátce po 20:00 místního času (v neděli po 05:00 SELČ). Z videí a snímků zveřejněných na internetu vyplývá, že řidič najel do davu černým vozem typu SUV, které nakonec zastavil uprostřed silnice s poškozenou kapotou. Na ulici poté zůstalo ležet mnoho lidí. Jeden ze svědků zpravodajské stanici CTV News řekl, že před událostí viděl černé vozidlo, které v oblasti podivně jezdilo.

Kanadská média uvedla, že řidič se po srážce s lidmi pokusil utéct. Účastníci slavnosti ho ale zadrželi a předali policii. To následně potvrdil i Rai.