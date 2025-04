Na revizora vytáhla nůž, na strážníky prsa: Narkomanka v Pardubicích jela bez jízdenky

Žena pod vlivem drog potkala v MHD revizora, místo platné jízdenky na něj však z podprsenky vytáhla nůž. Přivolaným policistům se pak snažila namluvit, že v ní žádný nůž neměla a aby je přesvědčila, ukázala jim vše, co ve výstřihu měla. Strážníci však zůstali soustředění a nůž i přes nastrčené vnady našli.

Pardubickým revizorům padla do oka hned po nástupu do soupravy MHD žena (29), která na první pohled vypadala jako pod vlivem drog. Když ji revizoři oslovili, začalo být jasné, že nemá platnou jízdenku. Po chvilce hovoru jim začala verbálně vyhrožovat a když nestačilo ani to, vytáhla na ně nůž. Z podprsenky!

Na místo se tedy museli vydat strážníci pardubické Městské policie. Když přijeli, stála zrovna žena ve dveřích a odmítala odejít. Policisté proto použili donucovací prostředky a z vozu ji jednoduše vyvedli. V takové situaci se žena rozhodla, že nejlepší bude zapírat.

„Žena pod vlivem návykové látky nejprve tvrdila, že nůž u sebe nemá. S tím nesouhlasil přítomný revizor, který uvedl, že nůž dotyčná vytáhla odněkud z podprsenky,“ uvedl podle webu CNN Prima News mluvčí městské policie Jiří Sejkora.

Když poznala, že s výmluvami nepochodí, uchýlila se k odhalení esa v rukávu. Nebo možná spíš esa ve výstřihu. Policistům měla zřejmě v rámci demonstrace, že nic v podprsence schovaného nemá, ukazovat ňadra.

„Žena vzápětí začala strážníky až velmi názorně přesvědčovat, že v podprsence nůž nemá. Po zklidnění situace pak přeci jen přiznala, že zbraň mezitím uložila do jedné z tašek. Tam také vystřelovací nůž našli,“ pokračoval Sejkora. Pro policisty se jednalo o známou tvář, nepřekvapil je tak ani pozitivní test na amfetaminy.