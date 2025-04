„Jihomoravští kriminalisté zahájili ve čtvrtek úkony trestního řízení pro zvlášť závažný zločin vraždy. Toho se měl dopustit mladý muž, který napadl vinaře ve sklepě na Znojemsku. Zaútočil na něj nožem pravděpodobně při stáčení vína. Důvodem mohl být údajný předchozí spor,“ řekl policejní mluvčí Pavel Šváb.

Hned po činu mladík zavolal na tísňovou linku a to, co provedl, nahlásil. Policisté okamžitě vyjeli na místo. „Muže zadrželi a zjišťovali, kde se nachází oběť. Té pak poskytli první pomoc, ošetřování vzápětí převzali přivolaní záchranáři. Ani jejich snaha už nevedla k záchraně života staršího muže,“ uvedl Šváb.

Oběť i vrah se znali

Při vyšetřování vyšlo najevo, že mladý muž byl již dříve částečně zbaven svéprávnosti. Místo do vazby tak putoval do psychiatrické léčebny. „Kromě dalších okolností budeme zjišťovat, zda je za svůj čin zodpovědný,“ dodal Šváb.

Oběť, Bohuslav N. (†80), i jeho vrah se znali. „Občas chodil Slávkovi pomáhat na zahradu a do sklepa, ale Slávek už to moc nedělal, jen tak pro radost,“ řekl pro server novinky.cz místní hostinský.

Pokud by byl uznán příčetným, hrozí mu 18 až 20 let, možná i výjimečný trest, v opačném případě by skončil v léčebně či v zabezpečovací detenci.

