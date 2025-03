Tragédie v centru Pardubic: Rvačka skončila smrtí! Policie obvinila dva cizince, oba skončili ve vazbě

V sobotu časně ráno došlo v centru Pardubic k potyčce tří osob, která skončila smrtí jednoho muže. Policie zadržela a obvinila dva cizince. Ti se podle pondělních informací ke svému jednání částečně doznali. Oba muži skončili ve vazbě. V případě viny jim hrozí až deset let.

Policie ČR v pondělí odpoledne na sociální síti X uvedla, že se oba obvinění (30 a 31 let) ke svému jednání z větší části doznali. Kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k návrhu na jejich vzetí do vazby. „Soudce v pondělí po poledni návrh akceptoval a oba muže poslal do vazby,“ sdělila policie.

Oba cizinci byli v sobotu večer obviněni z trestného činu ublížení na zdraví s následkem smrti. V Pardubicích na třídě Míru zemřel týž den při rvačce s nimi jeden muž. V případě odsouzení obviněným hrozí až deset let vězení. ČTK to v neděli řekla policejní mluvčí Iveta Kopecká.

Muži se poprali v sobotu okolo třetí ráno v centru města. Jeden z nich zemřel. Policie brzy na to dva muže zadržela.

Městská policie s případem pomáhala, jeden ze strážníků poskytoval pomoc zraněné osobě. „Hlídka potom odjela prohledávat okolí místa činu, dohledala člověka odpovídajícího zadanému popisu,“ řekl ČTK v sobotu mluvčí strážníků Jiří Sejkora.