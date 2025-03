Minisérie Adolescent v dresu Netflixu boduje: Psycholožka odhalila skryté významy

Seriál Adolescent ze stáje Netflixu slaví úspěch. Temný příběh o třináctiletém chlapci, který čelí obvinění z vraždy své spolužačky, zaujal diváky na celém světě. Co o seriálu řekla dětská psycholožka s více než třicetiletou zkušeností? Skrývá v sobě mnoho přehlédnutelných významů!

Třetí epizoda seriálu Adolescent s sebou přinesla hned několik zajímavých scén. V jedné z nich psychiatrička Briony Aristonová řekne třináctiletému Jamiemu Millerovi, obviněnému z vraždy spolužačky Katie, že mu schovala sendvič se sýrem a okurkou. Diváci přitom ví, že Jamie okurky nesnáší. Je to totiž test!

Záměrná provokace

To ostatně potvrdila i skutečná psycholožka Sheily Redfenová. S dětmi pracuje už více než 30 let. Nabízení jídla je podle ní technika, která se chlapce snaží povzbudit a „polidštit“. Tím, že se s ním snaží podělit, značí, že je na jeho straně a je ochotná jeho pohled na věc přijmout. Okurkou zároveň zkouší jeho reakce. „I já jsem při každém sezení používala specifické techniky, kdy jsem posuzovala charakter svého pacienta,“ uvedla psycholožka pro deník Daily Mail.

„Nejsem přesvědčená, že přinášet jídlo, jaké Jamiemu nebude chutnat, bylo chytré. Žádný psycholog, v mém okolí, by při rozhovoru s dítětem neudělal něco tak záměrně provokativního,“ dodala.

Doktorka Refernová prý viděla stovky chlapců, kteří propadli nadměrnému používání internetu, pornografii a toxické maskulinitě. Chování postavy Jamieho je jí tak údajně velmi známé.

V nápravném zařízení pro mládež postava psycholožky Briony nabídne Jamiemu horkou čokoládu. I to je podle Sheily naprosto běžná technika. Ovoce, nápoje a někdy i sušenka může dětem připomínat domov. Pomáhá to s rychlejším navázáním vztahů.

Popírání vraždy

Podle Refernové je také zajímavé, jak dlouho chlapec v seriálu vraždu popíral. A to i přestože mu ukázali záznam z průmyslové kamery. „Myslím, že to je kvůli tomu, že cítí obrovskou hanbu. Nedokáže si přiznat, že je takový člověk... Bojí se, že ho ve špatném světle uvidí i ostatní lidé. Může to být známka toho, že se snaží oddělit část své osobnosti,“ dodala nakonec.

Společně se spisovatelem a spoluscenáristou minisérie Jackem Thornem chtěli upozornit na stále častější brutální činy, které jsou páchány mladými a vztekem poháněnými muži. Scenáristé by byli rádi, kdyby se Adolescent dostal k co nejvíce lidem a otevřeně se o problematice mladých vrahů mluvilo.