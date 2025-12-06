V litoměřické nemocnici zemřela 2 miminka: Jeden z nejlepších lékařů mimo službu?

6. prosince 2025 
6. prosince 2025
05:00

Litoměřickou porodnici zasáhla série tragických událostí. Zdravotníci během jediného dne resuscitovali čtyři novorozence, z nichž dva zemřeli. Vedoucí Centra porodní asistence Petr Holba, letos uvedený v žebříčku Forbes mezi padesátkou nejlepších českých lékařů, byl spolu s lékařkou dočasně stažen ze služby. Nemocnice spustila interní i externí prověřování postupů a případem se zabývá i policie.

Vedení nemocnice stáhlo dočasně ze služby vedoucího CPA Petra Holbu a službu konající lékařku. Podle Miloslavy Kučerové jde o standardní preventivní opatření, které má zajistit maximální transparentnost při vyšetřování. Zařízení je považováno za špičku v zemi. Svědčí o tom i to, že právě doktor Holba byl letos zařazen časopisem Forbes mezi 50 nejlepších lékařů Česka. 

V ohrožení i rodička

Případy v Centru porodní asistence (CPA) okamžitě začalo řešit vedení Krajské zdravotní, pod kterou nemocnice spadá. „Celá situace nás hluboce zasáhla a je pro nás prioritou ji důkladně prošetřit,“ uvedla mluvčí Miloslava Kučerová. Podle ní šlo o naprosto mimořádné události, které nemocnice nebere na lehkou váhu. V ohrožení života se ocitla i jedna rodička po prasknutí děložní stěny, kdy se dítě přesunulo do dutiny břišní.

„Ve všech čtyřech případech šlo o lékařsky vedené porody, nikoli o jakkoli alternativní porody. Chci ujistit veřejnost, rodiny a všechny, kterých se tato tragédie dotýká, že každý člen našeho týmu – porodní asistentky a lékaři – jednali podle nejvyšších lékařských standardů, s plným nasazením a snahou o záchranu života. U porodů, kde došlo k úmrtí novorozenců, jsem nebyl přítomen a nemohu se k nim tedy vyjadřovat,“ uvedl ve čtvrtek 4. prosince lékař Petr Holba. Nešlo o alternativní porody a situace si vyžádala zásahy náročné i technicky, včetně použití porodnických kleští.

Proměna za miliony zlepšila komfort

Litoměřická porodnice prošla v posledních dvou letech rozsáhlou rekonstrukcí za více než 94 milionů. V listopadu otevřela modernizované prostory. CPA uvádí, že klade důraz na přirozený porod, často i alternativní, kdy rodičkám plní nejrůznější přání. O ženy se starají porodní asistentky i lékaři. Disponuje třemi porodními apartmány, které jsou vybaveny moderními porodními lůžky, speciálním porodním gaučem i porodními vanami, jež umožňují porod do vody i ve vertikální porodní poloze.

Vyšetřování už běží naplno

„Byla sestavena interní odborná komise a zároveň jsme oslovili externí znalecký ústav pro nezávislou expertizu,“ doplnila Kučerová. Podle ní je cílem zjistit, zda byly postupy správné a co přesně vedlo k tragickému vývoji. V akci je i policie. „Zjišťujeme veškeré okolnosti a nebudeme v tuto chvíli sdělovat bližší informace,“ sdělil policejní mluvčí Kamil Marek. CPA prozatím dál funguje bez jakéhokoli omezení.

Policie se začala případem zabývat poté, co se informace objevily v médiích. Vyšetřovatelé nyní čekají na závěry znalců, aby se určilo, zda šlo o individuální pochybení nebo souhru mimořádných okolností. Novorozenecká úmrtnost v Česku je dlouhodobě jedna z nejnižších na světě, kolem 1,37 dítěte na 1000 narozených.

Jan Hrudka ( 6. prosince 2025 18:58 )

Mrtvé dvě. Musíte článek přečíst a soustředit se na to.

Iva ( 6. prosince 2025 15:33 )

Bohužel ale tato nemocnice nemá neonatologické oddělení. Takové specializované pracoviště, které se dokáže starat o nedonošená nebo problematická miminka. Možná tím, že k porodům brali i velice problematické rodičky u kterých byl předpoklad na poporodní komplikace třeba i u dítěte, možná právě ohrozili ty děti. Oni jsou špičkové pracoviště, ale gynekologie má v péči matku. Dítě spadá dětskému oddělení.

Iva ( 6. prosince 2025 15:29 )

Neštěstí.

Joanna ( 6. prosince 2025 15:04 )

Darmo bude špičkové pracovisko na najvyššej úrovni, ak není na úrovni personál či už morálnej alebo odbornej.
Veľmi mi je ľúto detičiek aj rodičov a ich rodín.
Strašné😔.

Bleskoska ( 6. prosince 2025 14:45 )

MUDr. Česák a vážený primář k tomu byl také opěvován až do nebe, ale pak sekerou rozmlátil hlavu kolegyni a bývalé milence a chystal s ezabít i kolegyni a přáítelkyni své manželky. PR si umí zaplatit každý, kdona to má, ale charakter, ten buď má, nebo nemá, ten se projeví dříve či později, vědomosti, schopnosti, dovednosti, disciplína, empatie a kreativní myšlení jakbysmet. Soucítím s rodiči a jejich rodiči těch zesnulých novorozenců, nota bene nyní, púřed Vánoci, kdy se ty rodiny tolik těšily na malého miláčka pod stromeček.

