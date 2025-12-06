V litoměřické nemocnici zemřela 2 miminka: Jeden z nejlepších lékařů mimo službu?
Litoměřickou porodnici zasáhla série tragických událostí. Zdravotníci během jediného dne resuscitovali čtyři novorozence, z nichž dva zemřeli. Vedoucí Centra porodní asistence Petr Holba, letos uvedený v žebříčku Forbes mezi padesátkou nejlepších českých lékařů, byl spolu s lékařkou dočasně stažen ze služby. Nemocnice spustila interní i externí prověřování postupů a případem se zabývá i policie.
Vedení nemocnice stáhlo dočasně ze služby vedoucího CPA Petra Holbu a službu konající lékařku. Podle Miloslavy Kučerové jde o standardní preventivní opatření, které má zajistit maximální transparentnost při vyšetřování. Zařízení je považováno za špičku v zemi. Svědčí o tom i to, že právě doktor Holba byl letos zařazen časopisem Forbes mezi 50 nejlepších lékařů Česka.
V ohrožení i rodička
Případy v Centru porodní asistence (CPA) okamžitě začalo řešit vedení Krajské zdravotní, pod kterou nemocnice spadá. „Celá situace nás hluboce zasáhla a je pro nás prioritou ji důkladně prošetřit,“ uvedla mluvčí Miloslava Kučerová. Podle ní šlo o naprosto mimořádné události, které nemocnice nebere na lehkou váhu. V ohrožení života se ocitla i jedna rodička po prasknutí děložní stěny, kdy se dítě přesunulo do dutiny břišní.
„Ve všech čtyřech případech šlo o lékařsky vedené porody, nikoli o jakkoli alternativní porody. Chci ujistit veřejnost, rodiny a všechny, kterých se tato tragédie dotýká, že každý člen našeho týmu – porodní asistentky a lékaři – jednali podle nejvyšších lékařských standardů, s plným nasazením a snahou o záchranu života. U porodů, kde došlo k úmrtí novorozenců, jsem nebyl přítomen a nemohu se k nim tedy vyjadřovat,“ uvedl ve čtvrtek 4. prosince lékař Petr Holba. Nešlo o alternativní porody a situace si vyžádala zásahy náročné i technicky, včetně použití porodnických kleští.
Proměna za miliony zlepšila komfort
Litoměřická porodnice prošla v posledních dvou letech rozsáhlou rekonstrukcí za více než 94 milionů. V listopadu otevřela modernizované prostory. CPA uvádí, že klade důraz na přirozený porod, často i alternativní, kdy rodičkám plní nejrůznější přání. O ženy se starají porodní asistentky i lékaři. Disponuje třemi porodními apartmány, které jsou vybaveny moderními porodními lůžky, speciálním porodním gaučem i porodními vanami, jež umožňují porod do vody i ve vertikální porodní poloze.
Vyšetřování už běží naplno
„Byla sestavena interní odborná komise a zároveň jsme oslovili externí znalecký ústav pro nezávislou expertizu,“ doplnila Kučerová. Podle ní je cílem zjistit, zda byly postupy správné a co přesně vedlo k tragickému vývoji. V akci je i policie. „Zjišťujeme veškeré okolnosti a nebudeme v tuto chvíli sdělovat bližší informace,“ sdělil policejní mluvčí Kamil Marek. CPA prozatím dál funguje bez jakéhokoli omezení.
Policie se začala případem zabývat poté, co se informace objevily v médiích. Vyšetřovatelé nyní čekají na závěry znalců, aby se určilo, zda šlo o individuální pochybení nebo souhru mimořádných okolností. Novorozenecká úmrtnost v Česku je dlouhodobě jedna z nejnižších na světě, kolem 1,37 dítěte na 1000 narozených.
Mrtvé dvě. Musíte článek přečíst a soustředit se na to.