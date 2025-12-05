Hrůza v litoměřické nemocnici: V porodnici oživovali čtyři novorozence. Dva zemřeli!
Vyhlášená porodnice v Litoměřicích, která se těší výborné pověsti a jezdí do ní rodit matky z celé republiky, prošetřuje znepokojivé události z minulého týdne. Během jediného dne tu lékaři oživovali čtyři novorozence, dva z nich zemřeli a v ohrožení života se ocitla i jedna rodička, u níž došlo k prasknutí dělohy. Nemocnice proto spustila rozsáhlé interní i externí prověřování postupů a jednu z lékařek postavila mimo službu. Policie začala případ vyšetřovat po medializaci.
„Ano, můžeme potvrdit, že k těmto nešťastným a mimořádným událostem na našem CPA v Litoměřicích došlo. Celá situace nás hluboce zasáhla a pro nás je prioritou její důkladné prošetření. V tuto chvíli probíhá interní i externí analýza všech okolností a postupů, abychom zjistili přesné příčiny, které k událostem vedly,“ potvrdila pro CNN Prima NEWS mluvčí Krajské zdravotní Miloslava Kučerová.
Podle informací z nemocnice byla v ohrožení života i jedna rodička. Při komplikovaném porodu u ní došlo k prasknutí děložní stěny a dítě se přesunulo do dutiny břišní. Žena v minulosti rodila císařským řezem, což je okolnost, jež může u některých porodů riziko podobné komplikace zvyšovat.
Policie pouze krátce uvedla, že v současné chvíli zjišťuje veškeré okolnosti úmrtí novorozenců. „Nebudeme v tuto chvíli sdělovat bližší informace,“ řekla Kofrová.
V pátek odpoledne vydal vedoucí lékař Centra porodní asistence Nemocnice Litoměřice MUDr. Petr Holba oficiální prohlášení k události: „S hlubokým zármutkem potvrzuji, že z 26. na 27. listopadu došlo v našem Centru porodní asistence ke dvěma resuscitacím novorozenců a dvěma úmrtím novorozenců. Celý náš tým je touto tragédií hluboce otřesen. Jsme v myšlenkách s rodinami zemřelých dětí a vyjadřujeme jim upřímnou soustrast,“ stojí ve zprávě.
„Chci ujistit veřejnost, rodiny a všechny, kterých se tato tragédie dotýká, že každý člen našeho týmu gynekologicko-porodnického oddělení - porodní asistentky a lékaři jednali během všech porodů podle nejvyšších lékařských standardů, s plným nasazením a snahou o záchranu života. Ve všech čtyřech případech, o kterých se zmiňují média se jednalo o lékařsky vedené porody, nikoli o „alternativní“ porody, jak se mylně objevuje v některých médiích. U porodů, kde došlo k úmrtí novorozenců jsem nebyl přítomen.“
Nemocnice událost důkladně prošetřuje
„Vzhledem k dodržování zákona o ochraně osobních údajů nemůžeme poskytovat informace o individuálním zdravotním stavu konkrétních pacientů. Obecně však platí, že každá mimořádná událost je součástí probíhajícího prošetřování, které má za cíl komplexně zanalyzovat všechny aspekty péče v daném časovém úseku,“ dodala Kučerová.
Podle ministerstva zdravotnictví jde o mimořádně závažnou a nešťastnou událost. „Je nutné, aby proběhlo velmi důkladné interní prošetření události ze strany nemocnice a provedení kořenové analýzy. Hlavním cílem musí být zjištění, zda šlo o souhru mimořádně nešťastných okolností, individuální selhání jednotlivců nebo systémové pochybení,“ řekl ČTK mluvčí ministerstva Ondřej Jakob. Podle něj lze předpokládat, že se bude situací zabývat krajský úřad Ústeckého kraje jako správní orgán, který udělil nemocnici oprávnění k poskytování zdravotních služeb.
Lekářka mimo službu
Vedení litoměřické nemocnice se rozhodlo okamžitě jednat a postavilo lékařku mimo službu.
„Jedná se o standardní preventivní opatření, které trvá po dobu důkladného prošetření daných případů, aby byla zajištěna maximální transparentnost celého procesu,“ doplnila Miloslava Kučerová s tím, že nemocnice celou věc důkladně prověřuje. „Byla sestavena interní odborná komise Krajské zdravotní, která detailně prošetřuje správnost všech postupů u jednotlivých případů. Zároveň jsme oslovili externí znalecký ústav pro nezávislou expertizu. Oddělení nadále funguje bez omezení,“ dodala mluvčí Krajské zdravotní Miloslava Kučerová.
Centrum porodní asistence se chlubí důrazem na přirozený porod, často i alternativní, rodičkám plní nejrůznější přání jako například odrodit dítě do vany.
Ale když je porod rizikový, tak musí u toho být lékař! A to se právě nejspíš stalo, že nemohla být všude!!! Měli by mít aspoň dalšího lékaře na telefonu, aby držel pohotovost, kdyby bylo potřeba přijet a doplnit tým. Jenže kolikrát jde o minuty a je to fofr. Každopádně by tak byla aspoň o něco větší šance to zvládnout. Achjo