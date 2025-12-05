Krásky mizí v Dubaji: Dívky lákají na modeling, pak je nutí k prostituci i bizarním rituálům

5. prosince 2025 
5. prosince 2025
05:00

Nabídka modelingu, realita bizarních rituálů, dluhů a brutálního násilí. Ruské teenagerky odjíždějí do Dubaje za vidinou luxusu, ale po příjezdu padají do pasti nelegálního eskortu. Náboráři je nutí k ponižujícím přísahám, berou jim pasy a hrozí smrtí v poušti.

Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) popsalo náborový systém zaměřený na dívky ve věku 16 až 17 let. Falešní agenti jim slibují práci modelky v Dubaji, luxusní apartmány a výdělky přesahující milion korun. Rodičům předkládají oficiálně ověřené dokumenty, takže nikdo nic netuší. V zákulisí se ale mluví jasně: nejde o modeling, ale o eskortní služby na soukromých večírcích bohatých klientů.

Mnoho dívek proto před rodiči tají skutečné účely cesty, zejména ty z nefunkčních rodin. Sociální sítě jsou podle ruského serveru SHOT hlavní náborový kanál. Stačí fotka v plavkách a příslib iPhonu, kabelky nebo „výběrka na modeling“.

Zákaz jen na papíře: Skrytá síť klubů a nevěstinců roste

Prostituce není v Emirátech legální, přesto zde bují rozsáhlý sexuální byznys.  Evropanky se světlejší pletí putují do klubů pro bohaté klienty, ženy tmavé pleti pracují na ulicích, v bytech, nebo dokonce v pouštních nevěstincích. Oběti popisují mučení pepřovým sprejem do očí nebo do vagíny, odebírání pasů i brutální bití tyčí za nesplněné finanční cíle.

Rituály a kletby

Mladé ženy, zejména z Ruska a Afriky, zmiňují ještě temnější část náboru. Některé skupiny zneužívají tradiční africké rituály známé jako „juju oaths“.

Nutí dívky svléknout se donaha, klečet celé hodiny a pít rituální směsi navozující nevolnost. Musí slíbit absolutní poslušnost, jinak jim hrozí šílenstvím nebo smrt, pokud by se pokusily utéct.

Christie Goldová: Zlato, šperky a mučení

Nigerijská obchodnice s lidmi Christy Goldová (Christiana Jacob Uadiale) je podle vyšetřovatelů jednou z hlavních postav sítě, jež do Dubaje lákala ženy pod záminkou práce v restauracích nebo salonech. Po příjezdu jim brala pasy, vypočítala dluhy a nutila je do prostituce pod pohružkou kletby nebo smrti. Její bratr fungoval jako vykonavatel trestů.

Goldová se nadále objevuje na instagramu se šperky luxusnních značek, zatímco její oběti líčí hlad, bití a znásilňování. Nigerijské úřady ji obvinily, ale žena zmizela a podle vyšetřovatelů se nadále pohybuje v Dubaji.

Video  Už budu! Jak funguje eskort v Česku?  - pdc, ub, Jedlička, Železný
Video se připravuje ...

