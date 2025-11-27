Vražda poblíž mírovské věznice! Policie zadržela partnera oběti
V Mírově na Šumpersku našli ve čtvrtek časně ráno policisté tělo ženy, zemřela násilně. Zadrželi jejího šestatřicetiletého partnera, čin kriminalisté prověřují pro podezření z vraždy, sdělil dnes ČTK mluvčí krajské policie Libor Hejtman. Čin se stal podle informací ČTK v bytovém domě.
„Olomoučtí krajští kriminalisté od brzkých ranních hodin šetří násilné úmrtí jednatřicetileté ženy v bytě v obci Mírov na Šumpersku. V této souvislosti zadrželi šestatřicetiletého partnera zemřelé, se kterým provádí úkony trestního řízení. Kriminalisté prověřují čin pro podezření z vraždy,“ uvedl mluvčí policie.
Letošní krajská statistika vražd či pokusů o ni již téměř dvojnásobně překračuje loňský počet. Naposledy olomoučtí kriminalisté obvinili z pokusu o vraždu před týdnem sedmatřicetiletou ženu z Olomouce. Je podezřelá, že svého o 13 let mladšího partnera při hádce bodla nožem.
Další dvě vraždy se staly v říjnu, první z nich se odehrála v Zábřehu na Šumpersku, kde muže z tamní ubytovny ubil patnáctiletý mladík. Oběť si podle kriminalistů vybral náhodně, motivem bylo podle nich vybití si agrese a vzteku. O několik dní později byl v Hranicích na Přerovsku zavražděn čtyřiačtyřicetiletý cizinec, kterého na rodinné oslavě narozenin bodl nožem nevlastní devatenáctiletý syn. Muž byl často opilý a týral rodinu, na oslavě se choval agresivně. Policie mladíka obvinila z vraždy a jeho čin kvůli okolnostem hodlá překvalifikovat na zabití, kde je nižší trestní sazba.
