Na ukrajinské frontě padl Čech Jiří (†27): Rodina o jeho smrti měsíce nevěděla
Na sociálních sítích se šíří smutná zpráva o smrti mladého Čecha Jiřího K. (†27). V srpnu měl padnout na ukrajinské frontě. Rodina se přitom o jeho smrti dozvěděla teprve nedávno. O Jiřím promluvila i jeho bývalá třídní učitelka ze Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti.
O svůj život mladý Čech údajně přišel už v srpnu.Jak okomentoval Slovácký deník, o smrti se rodina dozvěděla teprve nedávno. „Minulý týden nás zasáhla smutná zpráva. Ve válce na ukrajinské frontě u Izjumu zahynul náš bývalý student kamenosochařského oboru, Jirka Kotrla. Bylo mu 27 let. Čest jeho památce,“ napsala na sociálních sítích Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti.
Na zesnulého absolventa zavzpomínala také bývalá třídní učitelka Karla Stránská. „Jirka byl výtvarně talentovaný student. (...) Byl tichý se smyslem pro detail. V jeho práci se odrážela preciznost, trpělivost,“ uvedla učitelka pro zmíněný deník.
Mluvčí české diplomacie k informacím zveřejněným školou ČTK řekl, že ministerstvo o případu ví. „Komunikujeme s rodinou, ale podrobnosti sdělovat nebudeme,“ dodal.