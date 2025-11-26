Chaos u Bílého domu: Dva gardisté po střelbě v kritickém stavu, město bylo uzavřeno
Dva příslušníci americké Národní gardy byli dnes postřeleni nedaleko Bílého domu a jsou v kritickém stavu. Podle agentury Reuters to uvedl šéf Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel, který tak nepotvrdil informace o jejich smrti. Útok byl podle úřadů cílený. Americký prezident Donald Trump na své sociální síti uvedl, že i podezřelý je vážně zraněný. Označil ho za zvíře, jež bude potrestáno.
O postřelení členů Národní gardy na X informovala ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová. Podle Reuters se čin odehrál u náměstí Farragut Square, které leží jen pár bloků od Bílého domu. Na sociálních sítích se pak objevily záběry, jak policie místo činu uzavřela. Plošně uzavřené bylo i samotné sídlo amerického prezidenta, i když ten je nyní na Floridě. Dočasně mimo provoz bylo také washingtonské letiště Ronalda Reagana.
O tom, že oba vojáci ze Západní Virginie zemřeli, na X informoval guvernér tohoto státu Patrick Morrisey. Později ale sdělil, že údaje, které přicházejí o jejich stavu, se liší.
„To zvíře, které postřelilo dva příslušníky Národní gardy, kteří jsou nyní v kritickém stavu a leží v různých nemocnicích, je také těžce zraněné, ale přesto za to zaplatí velmi vysokou cenu,“ napsal v reakci Trump. „Bůh žehnej naší skvělé Národní gardě a všem našim vojákům a strážcům zákona. Jsou to opravdu skvělí lidé. Já, jako prezident Spojených států, a všichni, kdo jsou spojeni s úřadem prezidenta, jsme s vámi!“ poznamenal dále z Floridy, kde stráví Den díkůvzdání.
Americký viceprezident J.D. Vance, který taktéž nebyl v Bílém domě, pak uvedl, že motiv činu ještě není známý. Podezřelý je podle médií se střelnými zraněními v nemocnici.
Stovky členů Národní gardy z hlavního města a několika amerických států hlídkují ve Washingtonu poté, co prezident Trump v srpnu vydal příkaz, kterým převzal kontrolu nad místní policií a vyslal gardy z osmi států do Washingtonu.
