Metropoli sužuje obří požár: Několik mrtvých!

Rozsáhlý požár obytného komplexu v Hongkongu
Autor: ČTK - 
26. listopadu 2025
11:15

Rozsáhlý požár, který ve středu zachvátil obytný komplex v severní části Hongkongu, si vyžádal nejméně čtyři oběti a tři zraněné. Další lidé jsou stále uvězněni uvnitř. Příčina požáru, který se zřejmě rozšířil po bambusovém lešení, zatím není známá.

Podle agentury Reuters oheň vypukl v obytném komplexu, který tvoří osm výškových budov, kde je celkem téměř 2000 obytných jednotek. Zpravodajský server BBC News zveřejnil video, na kterém je vidět oheň a hustý kouř stoupající z budov stojících v předměstské části Tai Po nedaleko hranice s pevninskou Čínou a města Šen-čen.

Hongkongské úřady vyzvaly obyvatele z okolních domů, aby nevycházeli ven, zavřeli okna a zachovali klid, napsal list South China Morning Post.

Témata:
bytypožárhong kong
