Rodina s dětmi zemřela na výletě v Istanbulu: Otrávil je postřik proti hmyzu?
Čtyřčlenná turecká rodina žijící v Německu zemřela na návštěvě v Istanbulu. Nejdříve se myslelo, že za nečekanou smrt může otrava jídlem. Případ se rozuzluje a stopy vedou k postřiku proti hmyzu z hotelu.
Manželský pár se dvěma dětmi navštívil turecký Istanbul. Několik hodin po příjezdu je všechny zastihla nesnesitelná nevolnost. Na otravu nejdříve zemřely obě děti (†3, †6), později matka a po krátkém boji i otec.
Policie začala případ vyšetřovat jako otravu jídlem a zkoumala, jaká potravina mohla nešťastný konec zapříčinit. Žádné známky po zkaženém nebo otráveném jídle nenašla, uvedl server Independent.
„Žádná stopa otravy nebyla nalezena v krvi, žaludku či jídle spotřebovaném rodinou,“ uvádí zpráva patologů, kterou dostala istanbulská prokuratura. Analýzy naopak odhalily silnou koncentraci fosfanu. Ten má mnoho užití, v plynném stavu se využívá jako pesticid.
Rodina, kterou tvořili dva dospělí a jejich dvě děti, zemřela tento měsíc. Vyšetřování se nyní podle médií zaměřilo na hotel. Podle hypotézy za otravou fosfanem mohlo stát použití přípravku proti hmyzu. Úřady nechaly zadržet 11 lidí a hotel uzavřít.
