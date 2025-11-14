Matka a děti (†3, †6) se v Turecku otrávily jídlem: Hotel museli evakuovat
Čtyřčlenná turecká rodina žijící v Německu vyrazila na dovolenou zpět do domoviny. Netušila ale, že po návštěvě nebude nic jako dřív. Matku a dvě malé děti údajně otrávilo jídlo, prvotní podezření padlo na typickou pochoutku. Otec v nemocnici bojuje o život. Hotel, ve kterém byli ubytováni, ale museli evakuovat poté, co v nemocnici skončili i další dva turisté.
Turecká čtyřčlenná rodina z německého Hamburku vyrazila na výlet do Istanbulu, odkud pocházeli. Po příjezdu si všichni dali slávky od pouličního prodejce. Ochutnávka se jim nejspíše stala osudnou. V nočních hodinách se v hotelovém pokoji, kde byli ubytovaní, odehrávalo peklo na zemi.
Začalo to silnou bolestí břicha, nevolností a zvracením. Ráno matka Cigdem zjistila, že její holčička (†3) neprojevuje známky života. Vyděšená okamžitě zavolala pomoc, ale ani malé dcerce, ani jejímu staršímu bratrovi (†6) už nedokázal nikdo pomoct, uvedl německý deník Bild.
Otce Serveta i jeho ženu Cigdem záchranáři hospitalizovali. Matka zesnulých dětí zemřela na jednotce intenzivní péče. Otec je stále v péči lékařů. Policie děsivý případ pečlivě vyšetřuje. Odebrala vzorky jídla, které bude analyzovat, a vyžádala si hotelové záznamy z kamer.
Jenže situace se postupně začala komplikovat. V sobotu byli hospitalizování s příznaky otravy další dva turisté z téhož hotelu, pocházející z Itálie a Maroka. Hosté byli poté z hotelu evakuováni.
Vyšetřovatelé tohoto případu zadrželi čtyři lidi z gastronomických podniků a v sobotu také manažera hotelu a dva lidi, kteří v hotelu prováděli dezinfekci, pravděpodobně pesticidy na hubení škůdců. V hotelu, jehož jméno média neuvádí, byly také kvůli vyšetřování odebrány vzorky pitné vody.
Zpočátku panovalo přesvědčení, že se rodina otrávila slávkami. Ty mohou obsahovat toxiny z bakterií a řas. Po styku s lidským organismem mohou vést k otravě, nebo dokonce k dočasné paralýze.
Mezi příznaky patří křeče v břiše, průjem, nevolnost a bolest hlavy. Vážnost otravy se může lišit kus od kusu. Příznaky se projevují během pár minut, ale i několika hodin, informoval server Türkiye Today. Přesná příčina úmrtí matky a dětí zatím nebyla stanovena.
