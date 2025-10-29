Martin a Oliver po pádu z 12. patra bojují o život: Probuzení z umělého spánku!
Oliver (19) a Martin (23) stále bojují s nespočtem zranění po pádu z 38 metrů. V srpnu se s nimi na brigádě v Německu utrhla pracovní plošina! Po hrozivém pádu z výšky odpovídající 12. patru jsou oba připevnění k lůžku. Už nikdy pro ně život nebude jako dřív, jejich stav se ale lepší.
Olivera po několika měsících v nemocnici převezli do rehabilitačního centra. „Zatím víme, že Oliver dokáže polykat a kašlat, což je obrovský pokrok. Bohužel, šance, že bude ještě někdy chodit, neexistuje. Ruce má také silně ovlivněné poškozením mozku,“ popsala smutná maminka, podle deníku Nový čas.
„Hned první den po převozu jsem si musela poslechnout shrnutí Oliverova zdravotního stavu. Celý večer jsem proplakala,“ dodala. Z frankfurtské nemocnice ho pouštěli s 47 diagnózami.
Oliver už není v umělém spánku, a dokonce reaguje na hlasy! „Když cítím, že mě chytil za ruku, je to, jako by říkal, že se nevzdává,“ dodala maminka. Každý nepatrný signál, kterým Oliver naznačuje, že vnímá, je pro rodinu zábleskem naděje.
Martin přišel o obě nohy a podstoupil spoustu operací plic. Když se probral z umělého spánku, dodal rodině novou energii. „Rozumí nám, i když nemůže mluvit. Dohodli jsme se, že pokud ho nic nebolí, mrkne jednou, a pokud má bolesti, mrkne dvakrát,“ popsala jeho milující sestra.
Přestože se mu vracejí infekce a nemůže mluvit, rodina v jeho očích opět vidí život. „Je to jako jiskra, která se nechce nechat uhasit,“ popsala Martinova sestra v slzách.
Tak schválně, jestli byli pojištěni....