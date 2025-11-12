Lukáš (33) uškrtil Klaudii (†27) při sexu. Její matka nesouhlasí s trestem: Dohodu jsem podepsala, ale...
Minulý rok v únoru se Lukáš (33) dopustil strašlivého činu. Dohodl si s maminkou dvou dětí Klaudií (†27) sex za peníze a uškrtil ji při něm! Nitranský soud už rozhodl o trestu. Matce oběti se verdikt vůbec nelíbí.
Lukáš si s Klaudií domluvil v únoru sex za peníze přes internetovou seznamku. Měli spolu provádět akt na zadním sedadle automobilu, když jí dal Lukáš ruce kolem krku. Bezbrannou Klaudii uškrtil. Lekl se a její tělo hodil do řeky, informoval server Plus Jeden Deň.
Tělo nebohé maminky voda vydala o dva měsíce později. Od té doby kriminalisté pátrali po pachateli. O další dva měsíce později je stopy zavedly až k Lukášovi. V úterý 11. listopadu soud rozhodl o trestu. Za vraždu mu udělil 12 let odnětí svobody.
S rozsudkem nesouhlasí pozůstalá maminka oběti Katarína. „Nesouhlasím s dohodou, i když jsem ji podepsala. 12 let je málo pro vraha, on jednou vyjde, ale mým vnučkám matku nikdo nevrátí. Řekla jsem to i u soudního jednání,“ vypověděla, sdílel deník Nový Čas.
Lukášova obhájkyně se naopak vyjádřila, že jí 12 let přijde jako přiměřený trest. „Můj klient toho velmi lituje. Neví, co se stalo, najednou měl ruku okolo krku a uškrtil ji. Potom se lekl a místo toho, aby zavolal pomoc, zbavil se těla (…),“ popsala. „Nevěděl, že má sexuální poruchu,“ řekla u soudu.
Lukáš se, na základě rozsudku, bude ve vězení léčit ze sexuální poruchy. Podle všeho má tři děti. Nejmladší dcerku (5) vychovával sám. Nyní je svěřená do péče matky.
