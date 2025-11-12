Lukáš (33) uškrtil Klaudii (†27) při sexu. Její matka nesouhlasí s trestem: Dohodu jsem podepsala, ale...

Případ uškrcení Klaudie vrahem Lukášem
Případ uškrcení Klaudie vrahem Lukášem
Klaudia zmizela vloni v únoru
Matka oběti Katarína
Zadržený Lukáš
Autor: nkc - 
12. listopadu 2025
10:40

Minulý rok v únoru se Lukáš (33) dopustil strašlivého činu. Dohodl si s maminkou dvou dětí Klaudií (†27) sex za peníze a uškrtil ji při něm! Nitranský soud už rozhodl o trestu. Matce oběti se verdikt vůbec nelíbí.

Lukáš si s Klaudií domluvil v únoru sex za peníze přes internetovou seznamku. Měli spolu provádět akt na zadním sedadle automobilu, když jí dal Lukáš ruce kolem krku. Bezbrannou Klaudii uškrtil. Lekl se a její tělo hodil do řeky, informoval server Plus Jeden Deň.

Tělo nebohé maminky voda vydala o dva měsíce později. Od té doby kriminalisté pátrali po pachateli. O další dva měsíce později je stopy zavedly až k Lukášovi. V úterý 11. listopadu soud rozhodl o trestu. Za vraždu mu udělil 12 let odnětí svobody.

S rozsudkem nesouhlasí pozůstalá maminka oběti Katarína. „Nesouhlasím s dohodou, i když jsem ji podepsala. 12 let je málo pro vraha, on jednou vyjde, ale mým vnučkám matku nikdo nevrátí. Řekla jsem to i u soudního jednání,“ vypověděla, sdílel deník Nový Čas.

Lukášova obhájkyně se naopak vyjádřila, že jí 12 let přijde jako přiměřený trest. „Můj klient toho velmi lituje. Neví, co se stalo, najednou měl ruku okolo krku a uškrtil ji. Potom se lekl a místo toho, aby zavolal pomoc, zbavil se těla (…),“ popsala. „Nevěděl, že má sexuální poruchu,“ řekla u soudu.

Lukáš se, na základě rozsudku, bude ve vězení léčit ze sexuální poruchy. Podle všeho má tři děti. Nejmladší dcerku (5) vychovával sám. Nyní je svěřená do péče matky.

Video  Policejní mluvčí Richarda Hrdina o vraždě v Praze.  - David Malik
Video se připravuje ...
Případ uškrcení Klaudie vrahem Lukášem
Případ uškrcení Klaudie vrahem Lukášem
Klaudia zmizela vloni v únoru
Matka oběti Katarína
Zadržený Lukáš

Témata:
dcerasmrtvraždasoudtrestmatkasexuální poruchaudušeníoběťpozůstalísexpeníze
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud