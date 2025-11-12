Smrtelná nehoda na cestě do Hrobu: Řidiče audi pohřbila kaplička

Náraz do kapličky v Křižanově, který je částí města Hrob, řidič audi nepřežil.
12. listopadu 2025
12:00
12. listopadu 2025
09:35

Tragická nehoda se odehrála ve středu nad ránem v Křižanově na Teplicku, který je částí města Hrob. Řidič (†37) vozu audi tady naboural do kapličky. Zraněním na místě podlehl. 

Řidič jel ve směru od Oseka na Dubí. Podle policistů vše nasvědčuje tomu, že ve vysoké rychlosti naboural do kapličky v Křižanově. „Vozidlo bylo následně zasypáno sutí,“ uvedla policejní mluvčí Ilona Gazdošová.

Ve zdemolovaném voze, pod troskami rozbořené kapličky, řidič zemřel. „Okolnosti nehody jsou předmětem šetření policistů,“ dodala mluvčí. Místem byla v jednom jízdním pruhu částečně omezená doprava, čeká se na vyjádření statika.

Náraz vozu stavbu prakticky celou zničil. Podle místních se tu už v minulosti odehrálo několik nehod, žádná ale s tak tragickými následky jako ta středeční. 

