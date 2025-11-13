Náklaďák ve Šluknově srazil koloběžkáře a lidé se neshodnou: Kdo nehodu způsobil?!

Autor: rv - 
13. listopadu 2025
13:34

Video, které není pro slabší povahy, se šíří sociálními sítěmi. Zachycuje koloběžkáře, kterého v centru Šluknova na Děčínsku srazilo nákladní auto. Zraněný skončil v nemocnici. Lidé diskutují, kdo za nehodu může.

Video zachytilo jezdce na elektrokoloběžce, který na náměstí ve Šluknově neohroženě jede po hlavní silnici. Z vedlejší ulice se ale blíží náklaďák, který koloběžkáře srazí na vozovku.

„Muž  jedoucí na elektrické koloběžce při střetu utrpěl zranění, se kterým byl převezen do nemocnice a dosud ještě nebyl vyslechnut. Provedená dechová zkouška u řidiče nákladního vozidla byla negativní, avšak u druhého účastníka nehody  měla dechová zkouška  pozitivní výsledek,“ popsala nehodu policejní mluvčí Eliška Kubíčková. 

Diskutujíci na sociálních sítích poukazují na to, že řidič náklaďáku mohl mít opilého koloběžkáře ve slepém úhlu. Ten byl navíc celý v černém, a tak hůře viditelný.

„Koloběžkář je sice v právu, ale taková sebevražedná mise proti náklaďáku je na hlavu,“ popsal jeden z diskutujících. „Hřbitovy jsou plné lidí, kteří mají na hrobě napsáno: Jel po hlavní,“ dodal další. Příčinami a okolnostmi nehody se policisté dále zabývají.

 

Tomáš Souček ( 13. listopadu 2025 14:54 )

Máte pravdu.

Roman Paroubek ( 13. listopadu 2025 14:23 )

Jak kdo zavinil? I ožralému Hurvínkovi na kolobrndě musím dát přednost, když jede po hlavní a já jsem na vedlejší. To jeho ožralost nevylučuje.

nika f ( 13. listopadu 2025 14:18 )

Že za to může on, protože jel po hlavní a opilý? Není to nějak v rozporu?

Petr Hoflinger ( 13. listopadu 2025 14:03 )

Co se týká zavinění dopravdní nehody, tak není žádných pochyb. Řidič náklaďáku zavinění nehody a koloběžkář přestupek za chlast. Toť vše.

Mirek Dušín ( 13. listopadu 2025 14:02 )

Jel po hlavní a hlavně opilý ...

