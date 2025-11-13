Náklaďák ve Šluknově srazil koloběžkáře a lidé se neshodnou: Kdo nehodu způsobil?!
Video, které není pro slabší povahy, se šíří sociálními sítěmi. Zachycuje koloběžkáře, kterého v centru Šluknova na Děčínsku srazilo nákladní auto. Zraněný skončil v nemocnici. Lidé diskutují, kdo za nehodu může.
Video zachytilo jezdce na elektrokoloběžce, který na náměstí ve Šluknově neohroženě jede po hlavní silnici. Z vedlejší ulice se ale blíží náklaďák, který koloběžkáře srazí na vozovku.
„Muž jedoucí na elektrické koloběžce při střetu utrpěl zranění, se kterým byl převezen do nemocnice a dosud ještě nebyl vyslechnut. Provedená dechová zkouška u řidiče nákladního vozidla byla negativní, avšak u druhého účastníka nehody měla dechová zkouška pozitivní výsledek,“ popsala nehodu policejní mluvčí Eliška Kubíčková.
Diskutujíci na sociálních sítích poukazují na to, že řidič náklaďáku mohl mít opilého koloběžkáře ve slepém úhlu. Ten byl navíc celý v černém, a tak hůře viditelný.
„Koloběžkář je sice v právu, ale taková sebevražedná mise proti náklaďáku je na hlavu,“ popsal jeden z diskutujících. „Hřbitovy jsou plné lidí, kteří mají na hrobě napsáno: Jel po hlavní,“ dodal další. Příčinami a okolnostmi nehody se policisté dále zabývají.
