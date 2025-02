„Hasiči dostali oznámení o úniku plynu v Radějově kolem půl šesté ráno. Po příjezdu jsme nic nenaměřili, místo bylo odvětráno před naším příjezdem. Zřejmě se jednalo o spalování tuhých paliv,“ řekl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.



Záchranáři převezli pacienty do nemocnic v Hodoníně a Kyjově. V jednom případě šlo o vážnější stav. Ženu záchranáři transportovali do nemocnice vrtulníkem, ve zbylých případech to bylo méně závažné.

Nebezpečí u oxidu uhelnatého spočívá v tom, že jde o bezbarvý plyn, který nejde cítit. Pokud lidé, kteří se ho nadýchají, nedostanou včas pomoc, častokrát umírají. Plynu se proto říká tichý zabiják.