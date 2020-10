Zabít své dva syny Lewise (20) a Calluma (21) se na Nový rok pokusila jejich vlastní máma Lisa Walmsleyová. Jednapadesátiletá žena za to byla odsouzena na pět let ve vězení. Dlouhodobě se prý potýkala s depresemi. Její synové nakonec mamince odpustili.

Lisa Walmsleyová z anglického města Cheadle Hulme byla známá tím, že vede dokonalý život. Žila se svými dvě syny Callumem a Lewisem v luxusním domě za neuvěřitelných 350 tisíc britských liber (10 milionů Kč) a rodina si užívala luxusních dovolených a radovánek na jachtě. Ovšem ve skutečnosti se Lisa potýkala s depresemi. Žena těžce snášela špatný zdravotní stav své matky, otce a sestry.

Navíc v roce 2005 musela podstoupit léčbu depresí a brala antidepresiva. O pět let později se rozvedla s manželem Andrewem, což na její psychiku mělo zásadní dopad. „Je spravedlivé říci, že život slečny Walmsleyové ji připravil mnoho výzev, které nezvládla, a zdá se, že tyto další výzvy v kombinaci s depresemi vyvolaly její myšlenky na sebevraždu,“ uvedl prokurátor Rob Hall pro britský deník Daily Mail.

Zlomový byl pro ni začátek roku 2019. Zatímco se všichni radovali z nadcházejícího roku, Lisa připravovala rozšířenou sebevraždu. Na Nový rok se pokusila zavraždit své dva syny, které chtěla otrávit plynem. Lewis si však všiml výparů oxidu uhelnatého, které zaplavily jeho pokoj, a přivolal pomoc. Lisa však mezitím nasedla do svého BMW se synem Callumem, který se stejně jako ona potýkal s depresemi. „Koncem prosince obžalovaná a Callum začali plánovat, jak spáchají sebevraždu,“ dodal u soudu Hall.

Lisa a Callum se pokusili zabít v autě. Po chvíli, co byli na cestě, vnitřek auta zaplavil kouř. „Co se děje?“ měl se ptát Callum, na což měl od ní dostat odpověď. „Proč se dnes večer nezabijeme?“ Callum měl s ní souhlasit. Lisa byla všemi viděna jako oddaná a milující matka, na což soud přihlédl a odsoudil ji na pět let a čtyři měsíce za mřížemi. Její synové, Callum a Lewis, ji prý to, co udělala, odpustili.