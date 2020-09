Kde se vzalo 12 miliard? Takovou otázku si pokládali policisté poté, co v září roku 2017 našli v autě v lese zastřelenou směnárnici. Žena podle jejich zjištění obrovskou sumu během čtyř let nanosila do bank, sama přitom žila v panelákovém bytě. Kde k miliardám přišla, je dodnes záhadou.

Policisté po třech letech odložili vyšetřování případu 12 miliard, které do bank uložila žena z malé obce u Děčína. Peníze nanosila v průběhu čtyř let v taškách a je velkou záhadou, kde k nim pracovnice směnárny vůbec přišla. Variantu, že šlo o prostředky získané z trestné činnosti, se prokázat nepodařilo. Na odložení případu upozornil portál iRozhlas.cz.

Vše začalo 7. září roku 2017 nálezem těla v autě na lesní cestě. V bílé Octavii ležela 43letá vedoucí sítě směnáren, na kterou zaměstnavatel podal v den její smrtí trestní oznámení kvůli údajné zpronevěře 100 milionů korun. Podle policistů směnárnice bezpochyby spáchala sebevraždu svou legálně drženou zbraní. Dopis na rozloučenou po sobě nezanechala.

Verzi se sebevraždou nevěří přítel zesnulé Ladislav F. „Bylo to den před mými narozeninami. Nic nenasvědčovalo tomu, že by něco takového plánovala, nechovala se vůbec podivně. Ráno jako obvykle odjela do práce, jenže odpoledne mi volali policisté, abych se dostavil na služebnu,“ popsal pro iRozhlas.

Teprve až díky nálezu těla policisté zjistili, že žena mohla pomáhat prát špinavé peníze. Vyšetřovatelé totiž odhalili, že během čtyř let před svou smrtí nanosila do bank částku dosahující neuvěřitelných 12 miliard korun. Kde peníze vzala, policisté dodnes netuší, podezření z praní špinavých peněz se nepotvrdilo. Podle informací iRozhlasu vedly stopy do vietnamské komunity, přesný původ peněz se ale odhalit nepodařilo.

„Věc byla odložena, neboť nebylo zjištěno, že by finanční prostředky, které byly ve věci směňovány, pocházely z trestné činnosti, tedy že by docházelo k legalizaci výnosů z trestné činnosti,“ řekl Radiožurnálu Jan Fuchs, okresní státní zástupce z Děčína.

Podle iRozhlas.cz policisté pracovali i s verzí, že žena klientům nabízela výhodnější kurz, aby měla větší objemy směněných peněz a získala uznání od vedení. Jenže tím směnárně vznikalo manko - právě to, za které na ni firmy podala trestní oznámení.