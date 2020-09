Obrovská rána se ozvala na 188. kilometru D1 u Brna. Došlo tam k hromadné nehodě, která si vyžádala čtyři lidské životy. V hořícím autě, jež uvízlo mezi dvěma kamiony, zemřela maminka Jana. Dvaatřicetiletá žena však necestovala sama. Ve voze s ní byl i její roční synek a její dvaašedesátiletá maminka. „Byl jsem v té koloně před hořícím kamionem. Nejhorší zážitek v životě. Matka od toho mrtvého dítěte prosila, abych to dítě vytáhl z auta. Nic jsem nemohl dělat, celé auto bylo v plamenech,“ uvedl svědek tragické nehody pro CNN Prima News s tím, že ten okamžik bude mít už napořád před očima.

Máma Jany byla převezena do brněnské nemocnice, ovšem svůj boj o život nakonec prohrála. „Je to hrozná tragédie, moc smutný. V nemocnici zemřela její maminka, která byla v tom hořícím autě s ní. Jeden okamžik vám změní život, ani nevíte jak,“ uvedla na sociální síti Twitter sousedka Jany Lenka.

Video Tragická nehoda na D1 u Brna si vyžádala tři lidské životy. - TV Blesk Zdeněk Matyáš

K nehodě mělo dojít tak, že kamion narazil zezadu do auta. „To spustilo řetězovou reakci, do které se zapojilo šest aut. Příčiny nehody jsou předmětem šetření,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek. Při nehodě zemřel i řidič kamionu Milan.

S kamarádem a kolegou se na sociální síti Facebook loučí jeho přátelé. „Čím začít, snad tím, jak moc mě to mrzí a jak nám tu chybíš. Byl jsi mi velmi dobrým kamarádem, který mě toho i za tu krátkou dobu mnohé naučil a pomohl,“ uvedl v komentáři Tomáš s tím, že se rozhodl pomoci jeho blízkým v této těžké chvíli. „Rozhodl jsem se, že založím transparentní účet, kde každá koruna poputuje k tvé rodině, každý, kdo může a chce přispět,“ uvedl Tomáš a přidal i číslo účtu.

Video Tři mrtví po nehodě na D1 u Brna - TV Blesk Zdeněk Matyáš

Příspěvek sdílely více než dvě stovky lidí a mnozí se v komentáři přislíbili, že rodině pomohou. Nicméně, mezi desítkami komentářů se objevily i takové, v nichž lidé píší, že nechápou, proč by měli posílat peníze rodině někoho, kdo způsobil tak tragickou nehodu. „A kdo pomůže ostatním pozůstalým? Já jsem vždy pro nějakou pomoc, ale tady to bohužel vypadá, že kolega se zřejmě nevěnoval řízení a dopadlo to tak, jak to dopadlo, a spolu s ním zemřeli další tři lidé,“ napsal pod příspěvek uživatel Vojta. „Omlouvám se, ale to je ten pan řidič, který zabil matku s ročním dítětem? Na jeho rodinu se vypisuje sbírka? To jako vážně,“ píše uživatel Jan.