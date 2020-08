Pole plné mrkve, osobní vozidlo jedoucí vysokou rychlostí a jezevec.. Zní to jako začátek nějakého vtipu, ve skutečnosti se mohlo jednat o smrtelnou nehodu. V neděli v dopoledních hodinách se totiž na dálnici D10 srazila řidička BMW s jezevcem, ten nehodu nepřežil.

„Některé dopravní nehody jsou natolik ovlivněny pouze štěstím zúčastněných, že jsou jejich výsledky jen sotva k uvěření,“ napsala na sociální síť Záchranná zdravotnická služba Středočeského kraje. Ta totiž musela v neděli zasahovat u hrůzostrašně vypadající nehody, kdy skončilo osobní vozidlo v poli mrkve.

Řidička stříbrného BMW měla k radosti záchranářů opravdu veliké štěstí, utrpěla jen několik odřenin. „Po ošetření byla přepravena do mladoboleslavské nemocnice, kde podstoupila vyšetření,“ stojí dále v příspěvku.

Auto se po střetu s nebohým zvířetem, které už na druhou stranu silnice nikdy nedojde, neovladatelně řítilo několik desítek metrů do mrkvového pole, kde zůstalo převrácené na střeše. „Řidička si může tento den přidat do kalendáře jako své druhé narozeniny a slavit by je mohla jak jinak než mrkvovým dortem,“ zavtipkovali nakonec pro ulehčení situace záchranáři.