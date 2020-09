Strážci zákona kolem deváté hodiny večerní v sobotu zasahovali v Rýnské ulici ve slovenské Nitře. Na sídlišti Klokočina došlo k brutální vraždě. V jednom z tamních bytů v kaluži krve policisté našli tělo osmačtyřicetileté Zuzany. Na místo vyjela záchranná služba, ovšem ženě už nebylo pomoci.

„Můžeme potvrdit, že jsme vyslali záchranáře na pomoc pobodané ženě. Bohužel, utrpěla poranění neslučitelné se životem. Lékař musel konstatovat smrt,“ uvedla mluvčí záchranářů pro slovenský deník Nový Čas Alena Krčová. „Žena byla ubodána nožem, nejevila známky života,“ uvedla policejní mluvčí Renáta Čuháková.

V bytě byl se ženou její devatenáctiletý syn Ján, kterého měli policisté odvézt v poutech. „Dva policisté šli přes okno a dva vyrazili vchodové dveře do bytu. Křičeli na něj: ,Zahoď to' a ,Dej ruce nahoru', potom ho svalili na zem. Bylo to strašné,“ uvedl očitý svědek tragédie. Vraždě ženy prý předcházela divoká hádka. „Slyšeli jsme, že se hádají,“ sdělili sousedé. „Právě jsme s přítelkyní přišli domů a byli tu policisté. Z bytu se ozýval křik,“ dodali další svědci tragédie.

Hádky v rodině nebyly prý žádnou výjimkou. Křik se zevnitř ozýval často. „Ji jsem viděla asi jen jednou. Paní moc z bytu nevycházela, byla taková tichá a zakřiknutá. Ale stále tam byly hádky, ten chlapec jí strašně škaredě a vulgárně nadával, křičel na ni,“ dodala sousedka.

Vyšetřovatelé na případu pracují. „Vyšetřovatel začal v této souvislosti trestní stíhání ve věci pro obzvlášť závažný zločin vraždy. Podezřelá osoba byla policií zadržena a probíhají s ní momentálně procesní úkony,“ dodala Čuháková.