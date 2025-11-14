Pár boháčů zavraždili v poušti: Romana a Annu rozřezali a ukryli v kontejnerech
Ruský podnikatel Roman Novak (†38) a jeho žena Anna (†37) zmizeli začátkem října při cestě na obchodní schůzku v Emirátech. Vyšetřovatelé zjistili, že je skupina Rusů vylákala pod záminkou investice, aby získala přístup k jejich kryptoměnám. Když se to nepodařilo, pár zavraždili. Jejich těla našli rozřezaná v kontejnerech u Hatty.
Roman a Anna Novakovi žili v Dubaji, kde se pohybovali v prostředí kryptoměnových investic. Na začátku října se vydali do oblasti Hatty, aby se tam setkali s lidmi, kteří se vydávali za potenciální investory. Jejich řidič později vypověděl, že je 2. října vysadil u jezera poblíž hranic s Ománem, odkud nasedli do jiného vozu. Od té chvíle po nich nebylo ani stopy.
Rodina se marně pokoušela s manželi spojit, a když přestali reagovat i na zprávy, spustily úřady pátrání. Vyšetřovatelé nakonec zjistili, že šlo o léčku. Podle serveru Moscow Times pachatelé dvojici vylákali do pronajaté vily pod záminkou obchodní schůzky, kde je po neúspěšném pokusu získat přístup k jejich kryptoměnovým účtům zavraždili.
Těla byla nalezena rozřezaná v kontejnerech poblíž města Hatta, zhruba den po zmizení. Vyšetřovatelé sledují stopu skupiny osmi Rusů podezřelých z účasti na únosu a vraždě. Sedm z nich už bylo zadrženo v Rusku, tři jsou obviněni z vraždy, zbytek tvořil prostředníky při finančních transakcích.
Roman Novak nebyl v kryptosvětě neznámým jménem. V Rusku vystupoval jako úspěšný investor a často se chlubil přátelstvím se zakladatelem Telegramu Pavlem Durovem. Po propuštění z vězení, kde si odpykával šestiletý trest za podvod, odcestoval do Dubaje a založil kryptoplatformu Fintopio, přes níž získal stovky milionů korun od investorů z Ruska, Číny i Blízkého východu.
Vyšetřovatelé se domnívají, že únosci chtěli z manželů vymámit přístup k digitálním prostředkům nebo výkupné. Když se jim to nepodařilo, rozhodli se zbavit se svědků. Po páru zůstaly dvě malé děti, které nyní mají v péči příbuzní.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.