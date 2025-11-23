Tragédie na Mladoboleslavsku: Noční hádka skončila vraždou
Kriminalisté vyšetřují smrt muže z Mladoboleslavska, který zemřel v noci na neděli zřejmě po bodnutí druhým mužem. Podezřelého z vraždy zadrželi, informovala policejní mluvčí Michaela Richterová.
Policisté vyjížděli k případu, kdy podle dosavadního vyšetřování měl čtyřiapadesátiletý muž po slovním konfliktu bodnout dvaačtyřicetiletého. „Na místě vážnému zranění podlehl,“ uvedla Richterová. U zemřelého kriminalisté nařídili soudní pitvu a dál prověřují všechny okolnosti.
