BMW skončilo po nehodě v rybníce: Řidič se chtěl vyhnout psovi
Dramatické chvíle zažil řidič BMW ve čtvrtek 6. listopadu dopoledne v obci Žantov na Mladoboleslavsku. Auto po nehodě skončilo zcela ponořené v rybníce, muž naštěstí stačil z vozu vylézt dřív, než se potopil. Na místě zasahovali hasiči, policisté i potápěči z Prahy. Podle dostupných informací se měl muž vyhýbat psovi, který vběhl do silnice.
K události došlo kolem půl jedenácté dopoledne. Na místě zasahovaly profesionální i dobrovolné jednotky hasičů z Mladé Boleslavi, Mnichova Hradiště a Kněžmostu.
„Auto skončilo v rybníce u Žantova. Řidiči se podařilo dostat z vozu ven ještě před příjezdem jednotek. Vozidlo bylo téměř celé pod vodou, a proto byl na místo povolán také automobilový jeřáb a potápěči HZS Praha, kteří pod hladinou vozidlo navázali, aby ho mohlo vyprošťovací vozidlo vytáhnout na břeh,“ uvedli středočeští hasiči na Facebooku.
Podle dostupných informací měl řidič při jízdě strhnout volant, když se před ním na silnici objevil pes. Auto pak sjelo mimo vozovku a skončilo v nedalekém rybníce. Dechová zkouška na alkohol byla u řidiče negativní.
Po vytažení vozu na břeh hasiči provedli protipožární opatření a zajistili místo proti dalšímu znečištění. Policie nyní prověřuje okolnosti události.
Řidič frajer. Udělal bych to samé.