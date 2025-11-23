Sonia chtěla být násilně zavražděná... když si to rozmyslela, bylo už pozdě
Sonia potkala Dwaina přes fetišistickou seznamku, kde se domluvili na nepochopitelném obchodě. Muž ji měl zabít a ona mu za to poslala v přepočtu 25 tisíc korun. Když za ním přicestovala na Floridu, zjistila, že smrt nebude tak jednoduchá, jak plánovala. Rodina se už dlouho bála o její psychické zdraví.
Sonia Exelbyová (†32) měla v minulosti vážné psychické problémy. Potom, co na internetu poznala Dwaina Halla (53), směřoval její život ke strašlivému konci. Byl to její záměr, na různých fórech, včetně fetišistické seznamky, hledala někoho, kdo by byl ochotný ji násilně zabít. Rodina o ní tvrdí, že byla extrémně zranitelná.
V polovině října Britka odcestovala na Floridu za svým „online kamarádem“. Sešli se na hotelu, kde spolu měli několikrát sex. „Dal mi jasně najevo, že neexistuje cesta zpět, pokud ho nezastřelím,“ psala mezitím Sonia známému přes sociální sítě. „Myslela jsem, že to udělá rychle a nenechá mě váhat a uvědomit si, že je tohle poslední věc, kterou kdy někomu řeknu,“ dodala, uvedl server TMZ.
Hall si před vraždou dokonce pořídil videonahrávku. „Během rozhovoru je Sonia tlumená, zřídka se dívá do kamery, u které seděl Hall. Má viditelné slzy v očích. Hluboce vydechuje, těžce polyká a velmi váhá s odpověďmi na jeho otázky,“ přiblížilo průběh videa čestné prohlášení, které sdílel deník Metro. Nahrávka měla Dwainovi sloužit jako důkaz, že žena s usmrcením souhlasila.
Video podle policie spíše dokazuje nesouhlas ženy a její obavy, že udělala chybu. Údajně ji měl Hall několikrát fyzicky napadnout, než ji nakonec zabil. Po vraždě použil její platební kartu, čímž se prozradil. Policisté Soniu hledali, dokud je platební pohyby nedovedly ke Dwainovi.
Agresivní muž nejdřív dělal, že ženu vůbec neznal. Později se přiznal, že s ní měl několikrát sex. Na otázku, jestli Soniu zabil, nechtěl odpovědět. Řekl ale, že teď už je šťastná, protože dostala přesně to, co celou dobu chtěla, uvedl web People. Muž je obviněn z únosu a vraždy. Prozatím je ve vazbě.
Ona chuděra svůj život nedokázala ukončit sama, tak si myslela, že to někdo rychle a bezbolestně udělá za ni -. např. zastřelí. Jenže kápla na psychopata (jak jinak), kterýho baví oběti trýznit, než zemřou.