Romana a Annu Novakovy rozčtvrtili v poušti: Zbyly po nich dvě děti, mrazivá poslední zpráva
Poslední roky si žil v Dubaji svůj sen. Rychlá luxusní auta, létání soukromými tryskáči, surfování na vlnách, sjíždění zasněžených hor. Prezentoval se jako vizionář, myslitel, bohatý člověk vydělávající na kryptoměnách. Před měsícem Roman Novak (38) společně se svou o rok mladší manželkou Annou záhadně zmizel. Tento týden policie našla v poušti rozřezané části jejich těl. Po páru zbyly dvě děti a stamilionové dluhy.
Je čtvrtek 2. října a Roman Novak i se svou sličnou ženou u svého domu v Dubaji nastupují do jednoho z luxusních vozů a osobní šofér je odváží ke zhruba hodinu a půl vzdálené přehradě Hatta. Na její hladině se odrážejí štíty okolních hor. Pár sem ale nejede relaxovat, mají se tu setkat s potenciálními investory.
V domě
„Nastoupili do jejich auta a od té doby už jsem je neviděl,“ popsal později policii řidič, který je k přehradě přivezl.
Novak s manželkou se následně ocitli v pronajatém domě a nejpozději zde jim došlo, že »investoři« mluvící jejich rodnou řečí, tedy ruštinou, jim nechtějí peníze dát, ale naopak je získat. Nejdříve únosci požadovali heslo k Novakově krypto-peněžence.
„Ten jim ji skutečně otevřel,“ píše s odvoláním na vyšetřovatele případu petrohradský zpravodajský server Fontanka. Jenže žádné peníze z ní nevypadly, portmonka byla prázdná a evidentně vyschly i další zdroje, ze kterých by mohl pár rychle čerpat. V zoufalství se obrátil na své známé. Ve zprávě jim napsali, že uvízli v horách u hranic s Ománem a nutně potřebují 200 000 dolarů, cca 4,2 milionu korun.
Telefony
„Následně byl kontakt s mladým párem ztracen,“ uvedla za ruské vyšetřovatele Světlana Petrenková. Do mobilní sítě se potom přístroje přihlásily na dva dny jak v Hattě, tak okrajově také v Ománu, ovšem následně v úplně jiné, tisíce kilometrů vzdálené Jihoafrické republice.
Přelet do Kapského Města mohl naznačovat, že se jim podařilo uprchnout, podle policistů, jak píše server Fontanka, to byl ale jen pokus únosců zmást vyšetřovatele a získat čas k zahlazení stop na místě činu.
Podle informací, které pronikly do médií, totiž Roman ani Anna vilu už nikdy živí neopustili. Co všechno museli oba před svou smrtí vytrpět, ještě nebylo oznámeno, mnohé si lze ale domyslet.
Za maskou investorů se totiž skrývali drsní muži. Kriminalisté za hlavní organizátory i vykonavatele – jak píší ruská média – označili tři ruské občany, a to Konstantina Š. (53), bývalého vyšetřovatele vražd, který se stal pašerákem drog, a dvojici Jurije Š. (46) a Vladimira D. (45), kteří oba bojovali za Rusko ve válce proti Ukrajině. Všichni tři skončili v ruské vazbě, stejně jako pětice dalších mužů, kteří se sice neměli přímo podílet na dvojnásobné vraždě, ale »jen« pomáhat s logistikou celé akce...
Motiv
O čem se zatím jen spekuluje, je motiv únosu, nejčastěji jsou zmiňovány tři verze. Podle první si pachatelé vyhlédli náhodný bohatý pár. Podle druhé, která se zatím zdá jako nejpravděpodobnější, jim Novak dlužil a podle třetí si pachatele najal někdo, komu Roman dlužil ještě víc. Kdo ale vlastně tenhle podnikatel byl?
Roman Novak se poslední roky prezentoval jako mimořádně úspěšný muž, který zbohatl a stále bohatne na kryptoměnách, protože se mu podařilo najít způsob, jak v téhle oblasti uspět. Rád naznačoval, jaké má kontakty a že je podobně úspěšný jako šéf sociální sítě Telegram Pavel Durov (41), který od roku 2017 také žije v Dubaji.
Měl talent, ovšem podle vyšetřovatelů hlavně na to, jak vytáhnout z lidí, a to i velmi bohatých, peníze, které sliboval až zázračně rozmnožit. Inu, slibem nezarmoutíš. Například britský server Daily Mail uvádí, že od boháčů mimo jiné z Číny a zemí Blízkého východu vytáhl přes 38 milionů liber, tedy přes miliardu korun. Jak s nimi naložil? Zdá se, že je skutečně investoval, ovšem převážně do sebe a své rodiny.
Chlapecké sny
Pouhý den před svým zmizením napsal na svůj Instagram: „Krok za krokem se chlapecké sny stávají skutečností.“
Tahle slova doprovázela video zachycující, jak si do svého obýváku parkuje nové fáro, sběratelsky vysoce hodnotný britský roadster AC Cobra. Částkou, za kterou ho koupil, se sice nepochlubil, nicméně obvykle se cena pohybuje od zhruba 2,5 milionu korun, ty nejlepší kousky mohou mít hodnotu i přes 24 milionů Kč. Každopádně už se v něm nikdy nesveze, stejně jako v dalších svých autech, třeba obřím elektrickém Rolls-Royce Spectre, jehož cena se může rychle vyšplhat přes 11 milionů korun.
„Proč tak miluji závodění? No, závodění je pro mě prostě způsob života a taky tak trochu přemýšlím. Je to způsob, jak vybít emoce, je to tak intenzivní a čisté. Koneckonců, právě to ho dělá tak skvělým – dovednost a hbitost, která je potřeba ve všech oblastech života,“ napsal loni na svůj Instagram. A podělil se tam i o své další myšlenky.
„Koníčky jsou sociálním pojivem, které nám brání ztratit se v dnešním šíleném světě. Formují nás jako jednotlivce a dávají našim životům smysl a účel. Pomáhají nám zjistit, kdo jsme nad rámec naší práce, rodiny, původu a genetiky. Jednoduše řečeno, naše koníčky nás definují. Letos se surfování dostalo na vrchol mého seznamu úžasných objevů.“
Řím
Loni v červnu o surfování mimo jiné také napsal: „Surfování je jako podnikání. Ztratíte soustředění, ztratíte rovnováhu, ztratíte kontrolu. Ale pak se zvednete, upravíte se a svezete se na té vlně. Pády jsou prostě součástí vzrušení.“ Nebude si už užívat nejen surfování a aut, ale ani cestování se svou láskou. Například 25. května zveřejnil snímek, kterak oba zamilovaně stojí u ikonické Fontány di Trevi v Římě.
„17 let spolu. Devět let, co jsme hodili minci do téhle fontány. A hádejte co... vrátili jsme se. S lepšími outfity a stejnou láskou (a spoustou šedivých vlasů),“ připsal k fotografii. „Řím se moc nezměnil. My ano. Ale ve všech ohledech k tomu lepšímu,“ podotkl.
Podvody
Kdo ví, možná tím narážel na svou dřívější minulost. Jak totiž uvádí server Fontanika, Novak byl za podvody (z dnešního pohledu za zanedbatelných sto tisíc dolarů, cca 2 miliony korun) odsouzen už v roce 2020, a to k šestiletému žaláři. Ale už v roce 2023 se dostal na svobodu.
Právě tehdy se rozhodl, že začne znovu a lépe. A ve velkém. Přestěhoval se i s rodinou do Dubaje, změnil image. Z burana, který své ženě mačká zadek a fotí se při tom, nebo si hladí tygra v kleci, se stal elegán a začal se prezentovat jako vlivný, úspěšný a bohatý podnikatel. Ostatně, tak ho popisují i ruská média, právě v sebeprezentaci a přesvědčování ostatních byl fakt dobrý.
„Trénování mých neurotransmiterů k přeměně energie z tréninku na energii mentální – stav čistého vědomí po tréninku je k nezaplacení, s neomezeným potenciálem. Klíčem je včas zachytit ten energetický impulz a využít ho. A voilà, všechny úkoly na seznamu priorit jsou splněny,“ napsal k jedné ze svých fotek, na nichž zamyšleně hledí do budoucnosti. Jak je i z mnoha dostupných snímků patrné, miloval černou a bílou. Kontrasty ho přitahovaly. A jeden takový je vlastně i na konci jeho životní cesty – jeden den se raduje z nového historického sporťáku za miliony, a druhý den nemá nic. Ani peníze, ani život.
A investoři, které podvedl? Ti mají život, ale některým na něj možná chybějí peníze...
A nebylo by jim lépe doma v Rusku? Každý den by mohli pomáhat s nějakým zazrakem.