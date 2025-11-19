Strašný konec dovolené v Turecku: Po otravě zemřela celá rodina! Snědli špatné mušle?
Bezstarostný výlet čtyřčlenné rodiny z Hamburku v Istanbulu se během pár hodin otočil v nejhorší noční můru. Nejprve z neznámých důvodů zemřely dvě děti a matka. Otec do poslední chvíle bojoval o život na jednotce intenzivní péče. Boj o život život však prohrál i on. Podle tureckých forenzních analytiků předběžné výsledky ukazují na otravu chemikáliemi v hotelu.
Podle informací deníku Euro news šlo o rodinu z Hamburku s tureckými kořeny, která jela do Istanbulu navštívit svoji rodnou zemi.
Mušle jako tichý zabiják?
Než se stav otce dramaticky zhoršil, vyprávěl, že si jeho rodina dala oblíbenou pochoutku z místního trhu – slávky, což jsou černé mořské mušle, které se často jedí vařené na víně, v omáčkách či jako pouliční jídlo. Pokud nejsou čerstvé nebo jsou nesprávně skladované, mohou způsobit těžkou otravu.
Jen o několik hodin později se jejich poklidná dovolená zvrtla v boj o holý život. Rodina byla s těžkými příznaky otravy převezena na pohotovost. Všichni si stěžovali na nevolnost, zvracení a závratě. Po ošetření ve dvou nemocnicích však nebyli rodiče ani děti hospitalizováni a to byla nejspíše osudová chyba. Děti Masal (3) a Kadir (6) zemřely v noci na čtvrtek, matka Çiğdem B. (27) krátce poté. Otec do poslední chvíle bojoval o život na jednotce intenzivní péče, německý server Bild přišel s informací, že boj o život prohrál i on.
Výsledky z toxikologie odhalily pravdu
Vyšetřovatelé prověřovali, zda smrt rodiny mohly způsobit mušle nebo jídla, která rodina předtím snědla v restauraci, nebo zda smrt zapříčinily chemikálie, které v hotelu použila deratizační služba. Několik osob, včetně prodejců potravin a zaměstnanců hotelu, bylo zadrženo a odebrané vzorky byly zkoumány na toxikologii. "Předpokládáme, že rodina s největší pravděpodobností zemřela na otravu chemickými látkami z hotelu. Otrava jídlem je méně pravděpodobná," uvedli v pondělí forenzní analytici.
Zjistilo se také, že 11. listopadu se uvnitř hotelu prováděla dezinsekce, pravděpodobně pesticidy na hubení škůdců. První zjištění ukázala, že mohlo jít o chemikálie, které jsou pro lidi škodlivé.
